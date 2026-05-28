İsrail'den Gazze'de bayram katliamı: Özellikle çocukları hedef aldılar

İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın iki üst düzey üyesinin hedef alındığını iddia etti.

Filistin Kızılayı, saldırıda 2'si kız çocuğu, 2'si kadın olmak üzere 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail yine bayramda çocukları hedef aldı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 8'e çıktı.

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın birinci gününde masum sivilleri bombaladığını belirten Azzam, "Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan, çocuklardan ne istiyorlar?" diye konuştu.

Uykudayken İsrail saldırısına maruz kaldıklarına dikkati çeken Azzam, "Uyuyor, uyuyor, hala uyuyor. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir." dedi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarından Suzan Azzam ve Eşref es-Suveyraki, İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin hafız olduklarını belirterek, "Çocuklardan ne istediler, onlardan ne istediler?" ifadesini kullandı.

"BAYRAM GÜNÜYDÜ VE ÖLDÜRÜLENLER DE ÇOCUKTU"

İsrail bayram günü Gazze'ye saldırdı

HİÇBİR UYARI YAPMADAN BİNAYI DOĞRUDAN BOMBALADILAR

Suveyraki de İsrail ordusunun hiçbir saldırı uyarısı yapmadan binayı doğrudan bombaladığını söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Filistinli acılı vatandaş, "Binayı doğrudan bombalayarak içindeki insanların tümünü öldürdüler. Geriye bir şey bırakmadılar. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir." diye konuştu.

İsrail'in saldırısında ölenlerin masum insanlar olduğunun altını çizen Suveyraki, şunları kaydetti:

"Öldürülenler savunmasız masum insanlardı. Vallahi hiçbir grupla bir bağlantımız yoktu, hayatımız boyunca bir grupla bağlantımız olmadı. Yiyeceğimiz bir parça ekmek için mücadele ediyoruz."

Suveyraki, İsrail saldırısında ölenlerden birinin de 4 aylık hamile ablası olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia etmişti.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya