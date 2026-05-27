Galatasaray'da kriz! Sözleşme görüşmeleri durdu: Ayrılmak istiyor
Galatasaray’da Mario Lemina ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Gabonlu orta saha oyuncusunun kariyerine Premier Lig’de devam etmek istediği öne sürüldü. Ayrıca kulüple yaptığı görüşmelerin de tıkanma noktasına geldiği belirtildi.
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
LEMINA İÇİN AYRILIK İDDİASI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mario Lemina, kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak bakıyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun özellikle Premier Lig'e dönüş fikrine olumlu baktığı belirtildi.
4 ÜLKEDEN TALİP ÇIKTI
Mundo Deportivo kaynaklı haberde Mario Lemina'ya İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan kulüplerin ilgi gösterdiği ifade edildi.
32 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceği vurgulandı.
GALATASARAY MASADA KALMAK İSTİYOR
Galatasaray yönetiminin Mario Lemina'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuya maaşında ciddi bir iyileştirme teklif ettiği belirtildi.
GÖRÜŞMELERDE KRİTİK SÜREÇ
Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerde henüz ortak noktanın bulunamadığı kaydedildi.
Galatasaray'ın Lemina'yı bırakmak istemediği ancak oyuncunun yeni bir kariyer planı yaptığı ifade edildi.
ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ ROL OYNADI
Mario Lemina, Galatasaray'ın sezon boyunca orta sahadaki en önemli isimlerinden biri oldu.
Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 41 resmi maçta görev aldı.
5 GOLE KATKI VERDİ
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezonu 3 gol ve 2 asistle tamamladı.
Mario Lemina'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.