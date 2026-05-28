Siyasette "bayram" havası! 3 yıl aradan sonra bir ilk... AK Parti'ye ilk ziyaret CHP'den

Kurban Bayramı, siyasette "diyalog" kapılarının açılmasına vesile oldu. Bu kapsamda siyasi partiler arasında bayramlaşa görüşmeleri yapılıyor.

AK Parti'ye ilk ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. AK Partili ve CHP'li isimler, 3 bayram sonra bir ilki gerçekleştirerek bir araya geldi.



CHP'DEN SONRA MHP



CHP'den sonra AK Parti'nin konuğu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olacak.



Görüşmeler, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'ın iştirakiyle yapılıyor.

AK Parti'yi sırasıyla ziyaret edecek diğer partiler şu şekilde:



HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi.



CHP'de ise mutlak butlan sonrası Genel Merkez'deki olaylar duruldu.



KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ BAYRAMLAŞMA HEYETİNDE



Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk etti.



Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu partilere eş zamanlı ziyarette bulundu.



Bu isimler Kılıçdaroğlu'na destek veren sadık vekiller olarak biliniyor.



MHP'DE YOĞUN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI



Bayramın ikinci gününde MHP'yi ziyaret edecek siyasi partilerin temsilcilerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul etti.



MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başladı. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti ziyaret etti. 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret etmesi bekleniyor.



İYİ PARTİ



AK Parti'nin İYİ Parti'yi İYİ Parti'nin de AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.





