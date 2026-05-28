Kurultay davasındaki 'AK Parti yargısı' iftirası çöktü: Muhalif gazetecilerin itiraf kayıtları arşivde
İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı vermesinin ardından, kararı eleştirerek AK Parti ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan muhalif medyanın, kurultaydaki şaibeleri aylar önce bizzat itiraf etti. Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz, Can Ataklı, Enver Aysever ve Barış Yarkadaş gibi CHP’li gazetecilerin, kurultay döneminde delege oylarının satın alındığını, sahte imzalarla sürecin manipüle edildiğini ve Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı 553 milyon liralık finansal operasyon yürütüldüğünü açıkça ifade ettikleri konuşmalar arşiv kayıtlarında yer aldı. Delegelere pavyon çıkışlarında 1000 ile 1500 dolar arasında nakit para dağıtıldığı, Özgür Özel’e verilen oyların para için fotoğraflanarak ispatlandığı, sahte imzalarla manipülasyon yapıldığı ve rüşvet olarak soğuk cüzdanlı telefonlar ile evler verildiği iddiaları defalarca kamuoyu önünde dillendirildi.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege oylarının satın alındığı ve manipülasyon yapıldığı çeşitli CHP'li gazeteciler tarafından itiraf edildi.
- Kurultay sürecinde İstanbul'dan 533-553 milyon lira arasında bütçeyle delegelere dolar, kripto para, telefon ve ev gibi rüşvet dağıtıldığı belirtildi.
- Ankara'da bir pavyon çıkışında delegelere 1000-1500 dolar verildiği ve Erzurum İl Başkanı'nın Özgür Özel lehine oy pusulası fotoğrafı karşılığında ödeme yaptığı açıklandı.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kurultayın 'mutlak butlan' sebebiyle iptaline ve eski yönetimin göreve iadesine karar verdi.
- Kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu ve Özgür Özel dönemi sona erdi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 38. Olağan Kurultay'daki şaibe iddialarıyla ilgili dava açan, mahkemeye delil sunan ve şahitlik yapanların tamamının CHP'li olduğu hakikatinin yanı sıra, medya üzerinden de bu skandallar birçok defa ikrar edildi.
Kurultay davasındaki mutlak butlan kararı üzerinden AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ithamlar yönelten CHP medyasındaki kalemşorların söz konusu kurultaydaki şaibeleri süreç içerisinde defalarca itiraf ettikleri konuşmalar arşivden çıktı.
Delege oylarını satın almak amacıyla İstanbul'un kaynaklarının kullanıldığı ve seçmenlere nakit para, taşınmaz mülk ile teknolojik cihazlar dağıtıldığı defalarca kez itiraf edildi.
Bir il başkanının delegelere pavyon çıkışında dolar verdiği ve başkasının yerine imza atarak süreci manipüle ettiği gibi detaylar bizzat CHP medyasında boy gösteren gazetecilerin ve CHP kurmaylarının ağzından teyit edildi.
HEPSİ SÖYLEDİ
Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz, Afşin Hatipoğlu, Can Ataklı, Enver Aysever, Erkan Çakır, Tolgahan Erdoğan, Nuray Başaran, Cemal Canpolat gibi isimlerin kamuoyu önünde kurultay şaibelerini dile getirdikleri konuşmalar, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından yeniden gündeme geldi.
CHP'lilerin CHP medyasında ve çeşitli mecralarda dile getirdikleri ve yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin de karıştığı iddialarda, İstanbulluların parasının pazar günleri açtırılan döviz büroları aracılığıyla dolara çevrilerek delegelere dağıtıldığı, bu süreçte 533 ile 553 milyon lira arasında devasa bütçenin kullanıldığı kaydedildi.
KRİPTO PARALI TELEFONLAR
Delegelere rüşvet olarak içinde kripto para bulunan soğuk cüzdanlı telefonlar ve evler verildiği belirtildi.
PAVYONDA UÇUŞAN DOLARLAR
Ankara'da bir pavyon çıkışında delegelere 1000 ile 1500 dolar arasında nakit para dağıtıldığı ifade edildi.
VER OYU ÇEK FOTOĞRAFI AL PARAYI
Erzurum İl Başkanı'nın delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri ve oy pusulalarının fotoğraflarını çekerek ispatlamaları karşılığında ödeme yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı delegelerin yerine sahte imza atılarak Özgür Özel lehine imza toplandığı ve bu sahte belgelerin gazeteci Şaban Sevinç'e sızdırılarak yayınlatıldığı vurgulandı.
Parti içi demokrasiye gölge düşüren, müteahhitler ve satın alınmış gazeteciler üzerinden yürütülen organize rüşvet ağının varlığına işaret ederek mahkemenin mutlak butlan kararının doğruluğunu teyit eden konuşmalar şöyle:
Barış Terkoğlu (Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Sözcü TV yorumcusu):
'Kurultayda bir sürü şaibe oldu' lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
İsmail Saymaz (Sözcü TV ve Halk TV yorumcusu):
Kurultayda söylediler bunu ya. Kapalı kapılar arkasında söylemediler.
Afşin Hatipoğlu (Halk TV ve Sözcü TV hukuk yorumcusu):
Hatta kurultaydan önce söylediler...
Can Ataklı (Sözcü ve Korkusuz'da köşe yazarlığı, Tele1 ve Halk TV'de programlar yaptı):
Kurultayda birtakım para işleri döndüğü yolunda CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani illa savcılığa birinin ihbarda bulunması ya da savcılığın harekete geçmesi değil yani CHP içinde konuşulmayan bir konu değil.
Enver Aysever (Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinde yazarlık yaptı) :
Bir tane Karadenizli müteahhit, hiçbir eğitimi yok, hiçbir siyasi bir şey yok, sizi böyle parayla oraya ip gibi dizmiş. Ne için? Belediye başkanlıkları alabilmek için kul olmuşsunuz, elini ayağını öpmüşsünüz. Ekrem Bey buradan zaten bu insanları emir eri yaptıktan sonra ikinci emir eri de kim oluyor? Parayla satın alınan delegeler... Üçüncü emir eri de kim oluyor? Şimdi onu da göreceğiz. Üçüncü emir eri de medyadaki satın alınan gazeteciler. Ben söylemiyorum bunların hiçbirini, bunu kendileri sızdırdı.
İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat:
Cumhuriyet Halk Partililerin başka partiler üzerinde işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
Erkan Çakır (CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu):
Ne kadar harcadı? Ne kadar? 553 milyon ya da 533 milyon gibi bir rakam harcadı. Harcamadı. Bak harcamadı. Ne yaptı biliyor musun? O parayı olduğu gibi ceplerine koydular. Pazar günleri döviz bürolarını açtırdılar. Anlatabildim mi? O parayı dolara çevirdiler. İstanbullunun parasını getirip Cumhuriyet Halk Partisinin delegelerine dağıttılar.
Tolgahan Erdoğan (Gazeteci):
Ekrem Bey çok temiz bir kurultay diyor. Peki ben buradan sesleniyorum. O gün daha şaibeler seçim başlamadan önce yapıldı.
Nuray Başaran (Ankara gazetecisi):
Odaya giren çıkan herkes diyor ki ya benim delegeme telefon verilmiş. İşte içinde soğuk cüzdan var ki iş adamları da bunları artık söylüyorlar biliyorsunuz. İşte diğer birisi geliyor diyor ki ya benim delegeme ev verilmiş ki Hasan Şenyurt 70 delegeye ev verildiğini söylüyor.
Barış Yarkadaş (25. ve 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci) :
Peki abi dedim siz ne yaptınız bu pavyon işini bana bir anlat dedim ya. Biz dedi gece yemekten kalktık Balıkhan Restoran'dan, bizim dedi bu il başkanı aldı bizi pavyona götürdü dedi. Yemekten çıkmışlar Ulus tarafında bir yere gitmişler. Ankara'da. Bana dedi il başkanı beni dışarı çağırdı, abi seninle özel bir şey konuşacağım diye. Yusuf abi demiş bize dört imza daha lazım. Başkan da demiş ki ya arkadaşlar vermiyorlar demiş. Onlar Kemal Bey'e imza veriyorlar hani Özgür Özel için imza toplamak istiyor başkan.
Bunun üzerine dedi benim itirazıma rağmen il başkanı tuttu bizim delege Yüksel Atabay'ın yerine de imza attı dedi kağıda. Sonra bu belgeyi de dedi gece saat 3'te Şaban Sevinç'e yolladı dedi. Şaban Sevinç de tuttu bunu yayınladı gece saat 2 buçuk 3 gibi. Ama ben dedi imza atmadım. Çıkarttı dedi bize pavyonun önünde gece bazılarımıza 1000 dolar bazılarımıza 1500 dolar verdi. Hatta bana dedi bin beş yüz verdi beş yüzünü de dedi bir arkadaşa abi sen yarın verirsin dedi. Ben dedi bu parayı aldım cebime koydum dedi.
Bak dedi itiraf ediyorum aldım cebime koydum dedi. Ve dedi bize bu parayı verirken Erzurum İl Başkanı, kurultay günü dedi Özgür Özel'e oy verin, onların da fotoğraflarını çekin, fotoğrafları da bana yollayın dedi. Biz dedi paraları aldık, kabine girdik, hücreye girdik, Özgür Özel'e oy verdik, fotoğrafını da çektik, fotoğrafını da yollattık, yolladık dedi hepimiz.
NE OLMUŞTU
Divan Başkanlığını yolsuzluk tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 38. Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Olaylı kurultayda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP Genel Başkanı oldu. Kurultay delegelerinin iradesinin sakatlandığı iddialarıyla açılan davada, Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kurultayın "mutlak butlan" sebebiyle iptaline ve eski yönetimin geçici olarak görevi devralmasına karar verdi.
Kasım 2023 ile Mayıs 2026 aralığındaki dönem tamamen yok sayılarak kurultay öncesindeki parti yönetimi göreve iade edildi.
Böylelikle CHP'de şaibeli Özgür Özel dönemi resmen sona erdi ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Parti binasından çıkmayıp Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekillerini içeri almayan Özgür Özel cephesinin yuvalandığı CHP genel merkezi 24 Mayıs'ta polis müdahalesiyle boşaltıldı.