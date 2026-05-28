Kurultay davasındaki 'AK Parti yargısı' iftirası çöktü: Muhalif gazetecilerin itiraf kayıtları arşivde

Ankara'da bir pavyon çıkışında delegelere 1000-1500 dolar verildiği ve Erzurum İl Başkanı'nın Özgür Özel lehine oy pusulası fotoğrafı karşılığında ödeme yaptığı açıklandı.

Kurultay sürecinde İstanbul'dan 533-553 milyon lira arasında bütçeyle delegelere dolar, kripto para, telefon ve ev gibi rüşvet dağıtıldığı belirtildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege oylarının satın alındığı ve manipülasyon yapıldığı çeşitli CHP'li gazeteciler tarafından itiraf edildi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 38. Olağan Kurultay'daki şaibe iddialarıyla ilgili dava açan, mahkemeye delil sunan ve şahitlik yapanların tamamının CHP'li olduğu hakikatinin yanı sıra, medya üzerinden de bu skandallar birçok defa ikrar edildi.

Kurultay davasındaki mutlak butlan kararı üzerinden AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ithamlar yönelten CHP medyasındaki kalemşorların söz konusu kurultaydaki şaibeleri süreç içerisinde defalarca itiraf ettikleri konuşmalar arşivden çıktı.

Delege oylarını satın almak amacıyla İstanbul'un kaynaklarının kullanıldığı ve seçmenlere nakit para, taşınmaz mülk ile teknolojik cihazlar dağıtıldığı defalarca kez itiraf edildi.

Bir il başkanının delegelere pavyon çıkışında dolar verdiği ve başkasının yerine imza atarak süreci manipüle ettiği gibi detaylar bizzat CHP medyasında boy gösteren gazetecilerin ve CHP kurmaylarının ağzından teyit edildi.

CHP’de "38. Kurultay" itirafları