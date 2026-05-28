Meteoroloji’den 15 ile sarı kod: Sağanak ve toz taşınımı geliyor! İstanbul, Ankara...
Kurban Bayramı'nın 2. gününde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji, İstanbul'da bayramın ikinci günü itibarıyla yağış geçişlerinin başlayacağını duyururken, Ankara ve Bolu dahil 15 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak alarmı verdi. İşte il il MGM hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı kapsayan haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale dışında Marmara Bölgesi'nin tamamında, İzmir hariç Ege'de, Antalya merkez dışında Akdeniz'de, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle öğle saatlerinden itibaren Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.
15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, kuvvetli yağış riski nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı verdi:
- Afyonkarahisar
- Ankara
- Bolu
- Burdur
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Isparta
- Kastamonu
- Kütahya
- Sakarya
- Uşak
- Kırıkkale
- Karabük
- Düzce
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bayram haftasında yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.
Tekin'in verdiği bilgilere göre perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağış devam edecek. Özellikle Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Cuma günü ise Trakya ve İstanbul dışında ülke genelinde yağış görülecek. Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın son gününde yağışlı sistemin kuzey bölgelerde etkisini sürdüreceği, ardından Türkiye'yi terk edeceği öngörülüyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bayramın ikinci gününden itibaren kent genelinde yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının ise bayram boyunca 23 ila 26 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN: BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramın ikinci gününden itibaren hava sisteminde belirgin değişiklik yaşanacağını söyledi. Bir televizyon programına katılan Şen, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.
Şen'in açıklamalarına göre perşembe günü, yani bayramın ikinci gününde, yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Şen, birçok bölgede gök gürültülü sağanak görülebileceğini kaydetti.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da yağışların ağırlıklı olarak perşembe günü etkisini göstereceğini belirten Şen, bayramın diğer günlerinde ise kentte daha sakin ve parçalı bulutlu bir havanın öne çıkacağını söyledi.
Şen, "Perşembe günkü yağış dışında İstanbul'da genel olarak bayram havası yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.
GÜNEY EGE'DE YAĞIŞ SÜRECEK
Antalya, Muğla ve Güney Ege kıyılarında ise yağışlı havanın perşembe ve cuma günü boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hafta sonuna doğru yağışlı sistem kuzey ve doğu bölgelerden çekilmeye başlayacak.
Bayramın üçüncü ve dördüncü gününden itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi ve yağışların büyük ölçüde Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Prof. Dr. Orhan Şen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ayrıca toz taşınımı uyarısında bulundu. Perşembe ve cuma günü bölgede toz taşınımının etkili olacağını belirten Şen, yağışla birlikte çamur şeklinde yağış görülebileceğini ifade etti.
Uzmanlar, özellikle sürücüler ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Ancak cuma günü kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; yağış anlarında yerel olarak kuvvetini artırabileceği bildirildi.
28 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir / Şehirler
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu ve Yağış Uyarıları
|Marmara
|Çanakkale
|28°C
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu (Yağış beklenmiyor).
|İstanbul
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Kırklareli
|29°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Sakarya
|29°C
|⚠️ Akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Ege
|Afyonkarahisar
|20°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Denizli
|28°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İzmir
|30°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu (Yağış beklenmiyor).
|Manisa
|30°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu; ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı.
|Akdeniz
|Adana
|30°C
|Parçalı ve çok bulutlu; ⚠️ öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli yağışlı.
|Antalya
|28°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak yağışlı.
|Burdur
|23°C
|⚠️ Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Hatay
|28°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
|İç Anadolu
|Ankara
|25°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Çankırı
|26°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Eskişehir
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
|Konya
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
|Batı Karadeniz
|Bolu
|24°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Düzce
|27°C
|⚠️ Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Kastamonu
|22°C
|⚠️ Öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Zonguldak
|22°C
|Zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
|Orta & Doğu Karadeniz
|Amasya / Artvin / Samsun / Trabzon
|24°C - 28°C
|Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Doğu Anadolu
|Erzurum / Kars
|18°C - 20°C
|Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Malatya
|24°C
|Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Van
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu (Yağış beklenmiyor).
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır / Mardin / Siirt / Şanlıurfa
|29°C - 33°C
|Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu (Yağış beklenmiyor).