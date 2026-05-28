Cuma günü ise Trakya ve İstanbul dışında ülke genelinde yağış görülecek. Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Tekin'in verdiği bilgilere göre perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağış devam edecek. Özellikle Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Şen'in açıklamalarına göre perşembe günü, yani bayramın ikinci gününde, yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Şen, birçok bölgede gök gürültülü sağanak görülebileceğini kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramın ikinci gününden itibaren hava sisteminde belirgin değişiklik yaşanacağını söyledi. Bir televizyon programına katılan Şen, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

İstanbul'da bayramın ikinci gününden itibaren kent genelinde yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının ise bayram boyunca 23 ila 26 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da yağışların ağırlıklı olarak perşembe günü etkisini göstereceğini belirten Şen, bayramın diğer günlerinde ise kentte daha sakin ve parçalı bulutlu bir havanın öne çıkacağını söyledi.

Şen, "Perşembe günkü yağış dışında İstanbul'da genel olarak bayram havası yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY EGE'DE YAĞIŞ SÜRECEK

Antalya, Muğla ve Güney Ege kıyılarında ise yağışlı havanın perşembe ve cuma günü boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hafta sonuna doğru yağışlı sistem kuzey ve doğu bölgelerden çekilmeye başlayacak.

Bayramın üçüncü ve dördüncü gününden itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi ve yağışların büyük ölçüde Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Prof. Dr. Orhan Şen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ayrıca toz taşınımı uyarısında bulundu. Perşembe ve cuma günü bölgede toz taşınımının etkili olacağını belirten Şen, yağışla birlikte çamur şeklinde yağış görülebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, özellikle sürücüler ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.