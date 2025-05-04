Kadıköy’de kritik randevu

Süper Lig'de derbi günü... Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Kanarya'da sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almayacak.



Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda ilk 11'deki yerini alacak. Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Gabriel Paulista'nın 11'de başlaması bekleniyor. Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'nin durumu ise maaç saatinde belli olacak. Uzun süredir sakat olan Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

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