Mert Hakan dövme kurbanı

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak ediliyordu... Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Yandaş'ın bacağına yaptırdığı dövmeden dolayı uzun süre hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.



Bu sebepten dolayı da 30 yaşındaki futbolcunun vücudunun ciddi derece enfeksiyon kaptığı belirtiliyor. Doktorların Mert Hakan'ın dönüşü için net bir tarih veremediği öne sürülüyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta süre alan tecrübeli orta saha, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. Geçtiğimiz gün konuya dair sosyal medyadan açıklama yapan Mert Hakan "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi ailem ve yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN