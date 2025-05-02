Galatasaray’dan Eren Dinkçi sürprizi!

Galatasaray bu sezonun yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e olan ilgi sonrası kanat transferi için arayışlara başladı. Sarı-Kırmızılı takımın iki futbolcudan birinin olası ayrılık ihtimaline karşılık Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Eren Dinkçi'yi gündemine aldı.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Cimbom'un yaşanabilecek bir ayrılık sonrası Eren için girişimlerini hızlandırabileceği de gelen haberler arasında. Sezon başında Werder Bremen'den 5 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan Eren bu sezon çıktığı 25 maçta 4 asiste imza attı.