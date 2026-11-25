Shakhtar Donetskli futbolcuların faul itirazlarının ardından devreye giren VAR, pozisyonu inceledi. Karşılaşmanın hakemi, Muriç'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada Mikola Matviyenko'ya çarpan top direğe yöneldi. Pozisyonu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Shakhtar Donetsk ile Londra'da oynadığı karşılaşmanın 17. dakikasında Vedat Muriç ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı.

Hakemin saha kenarındaki monitörden pozisyonu izlemeden golü iptal etmesi, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) VAR protokolündeki olgusal ve yoruma dayalı kararlar arasındaki ayrımı gündeme getirdi.

Fenerbahçe karşılaşmada 1-0 öne geçti ama atılan gol sayılmadı. (Fotoğraf: AA)

IFAB KURALLARI NE DİYOR?

VAR protokolüne göre ofsayt çizgisi, topun oyun alanını terk etmesi ve ihlalin gerçekleştiği yer gibi somut veriler üzerinden değerlendirilen pozisyonlarda hakemin VAR'dan aldığı bilgiyle karar vermesi genellikle yeterli görülüyor.

Bir müdahalenin faul niteliği taşıyıp taşımadığı veya temasın şiddeti gibi hakem yorumuna bağlı pozisyonlarda ise saha kenarındaki monitörden inceleme yapılması genel olarak uygun kabul ediliyor.