Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde VAR tartışması! IFAB kuralları ne diyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile bulduğu gol, VAR müdahalesinin ardından iptal edildi. Hakemin pozisyonu saha kenarındaki monitörden izlemeden karar vermesi, IFAB'ın VAR protokolünü gündeme taşıdı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Londra'da oynadığı karşılaşmanın 17. dakikasında Vedat Muriç ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı.
Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada Mikola Matviyenko'ya çarpan top direğe yöneldi. Pozisyonu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Shakhtar Donetskli futbolcuların faul itirazlarının ardından devreye giren VAR, pozisyonu inceledi. Karşılaşmanın hakemi, Muriç'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Vedat Muriç'in golü faul gerekçesiyle iptal edildi. #UCL https://t.co/aiK17xBFAq— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026
MONİTÖRE GİTMEDEN KARAR VERDİ
Hakemin saha kenarındaki monitörden pozisyonu izlemeden golü iptal etmesi, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) VAR protokolündeki olgusal ve yoruma dayalı kararlar arasındaki ayrımı gündeme getirdi.
IFAB KURALLARI NE DİYOR?
VAR protokolüne göre ofsayt çizgisi, topun oyun alanını terk etmesi ve ihlalin gerçekleştiği yer gibi somut veriler üzerinden değerlendirilen pozisyonlarda hakemin VAR'dan aldığı bilgiyle karar vermesi genellikle yeterli görülüyor.
Bir müdahalenin faul niteliği taşıyıp taşımadığı veya temasın şiddeti gibi hakem yorumuna bağlı pozisyonlarda ise saha kenarındaki monitörden inceleme yapılması genel olarak uygun kabul ediliyor.
MONİTÖR İNCELEMESİ ZORUNLU MU?
IFAB protokolü, yoruma dayalı pozisyonlarda saha kenarı incelemesini genel uygulama olarak öngörüyor. Ancak her pozisyonda monitöre gidilmesini zorunlu tutan kesin bir hüküm bulunmuyor.
Vedat Muriç'in pozisyonunda tartışmanın merkezini, rakibine yaptığı müdahalenin faul olarak değerlendirilmesine rağmen hakemin görüntüleri bizzat izlememesi oluşturdu.
Monitör incelemesinin yapılmaması tek başına kural ihlali anlamına gelmezken, golün geçerliliğine ilişkin nihai kararın sorumluluğu her durumda saha hakemine ait.