Galatasaray’da Leroy Sane heyecanı

Süper Lig'de son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'ın Bayern Münih formasını giyen Leroy Sane ile görüştüğüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Alman kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili haberler taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı. Dünyanın en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen ve piyasa değeri 38 milyon Euro olan Leroy Sane bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ancak Alman basınında çıkan haberler Galatasaraylılar'ı hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Kicker, Sane'nin Al Ittihad ve Arsenal'in tekliflerini geri çevirdiğini ve Bayern ile yeni kontrat imzalamaya yakın olduğunu öne sürdü.