Osimhen için umut ışığı!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Napoli, Nijeryalı yıldız için 75 milyon Euro çıkış maddesi belirledi. Adı İtalyan, İngiliz ve Suudi Arabistan takımları ile anılan Osimhen için şimdiye kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus. İtalyan ekibi, Napoli'ye 60 milyon Euro'luk teklif yaptı. Napoli ise bu rakamı az bularak teklifi geri çevirdi.



Manchester United ve bazı İngiliz kulüpleri de yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onlar da 75 milyon Euro ödemek istemiyor. Galatasaray'ın da Victor Osimhen'in bonservisini alma planı var. Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını açıklayan Osimhen için umudunu daha da artırdı. 26 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 30 gol atarken 7 asist yaptı ve 37 gole katkıda bulundu. Nijeryalı futbolcu, 25 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırmayı başardı.



ASLAN'IN GÖZÜ PELLEGRINI'DE

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı- Kırmızılıların ara transferde de gündemine gelen Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ile yeniden ilgilendiği, oyuncunun da sezon sonunda Roma'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Cimbom'un İtalyan 10 numaranın sezon sonunda boşa çıkması halinde teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 32 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 3 gol, 3 asiste imza attı. Pellegrini'nin kontratı 2026 yılında sona erecek.



BOEY İÇİN TEKLİF ALMADIK

İsmi son günlerde eski takımı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in Fransızsağ beki Sacha Boey ile ilgili Alman ekibinden bir açıklama geldi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl yaptığı açıklamada, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Yazın ne olacağını sakince konuşacağız" ifadelerini kullandı.



Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Davinson Sanchez bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 5 gol, 2 asiste imza attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergileyen Uruguaylı orta saha kariyerinin en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor.



CİMBOM'DA KURUL GÜNÜ

Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık Olağan Mali Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmayacak. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından yönetim kurulu, mali konularla ilgili sunum yapacak.



BARIŞ ALPER'LE İDMAN ŞANSI

Red bull, 6 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında "Bi' Koşu Türkiye Turu?" kampanyası ile herkesi hareket etmeye çağırıyor. Katılımcılar, herhangi bir spor uygulaması aracılığıyla en az 30 dakikalık koşu ya da bisiklet sürüşünü gerçekleştirdikten sonra, bu aktiviteye ait ekran görüntüsünü redbull. com'a yüklüyor. Bu adımı tamamlayan kullanıcılar, kampanyanın ilk aşamasını geçmiş oluyor. Son aşamada ise katılımcılara Barış Alper Yılmaz ile ilgili tek bir soru yöneltiliyor. Bu soruya e yaratıcı ve etkileyici yanıtı veren kişi, Barış Alper Yılmaz ile birebir antrenman yapma şansı elde ediyor.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından sona erdi.

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