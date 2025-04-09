Attığı gollerle iki kulvarda Galatasaray'ı hedefe doğru taşıyan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim transferin finansal kısmını büyük ölçüde çözerken, gözler Nijeryalı yıldızın sezon sonunda vereceği karara çevrildi. Adı birçok dünya deviyle anılan Osimhen'i transfer etmek isteyen kulüplerden birisi de Manchester United. İngiliz kulübünün unutulmaz isimlerinden biri olan Rio Ferdinand, yıldız futbolcuyla alakalı flaş ifadeler kullandı. Ferdinand, "Manchester United'da Osimhen'e ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Bu takımı, gelip buradaki gençlere nasıl gol atıldığını gösterecek birisi lazım. United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular gerekiyor" dedi.

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