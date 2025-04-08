Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca ilk yarıdaki oyunlarının yeterli olmadığını söyleyerek, "İkinci yarıya değişikliklerle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk devredeki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki futbolumuzla Kasımpaşa önünde maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu nedenle hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullandı.



KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK

Norveçli hoca 10 kişiyle de olsa kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "İkinci devre karakter, tempo ve cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken de cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atıp maçı kazanabilirdik. Mustafa ve Milot oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. Bundan sonra sürekli 2. yarıdaki Beşiktaş gibi olmalıyız" diye konuştu.



KARTAL FORVETLİ SİSTEME DÖNDÜ

Ligdeki Galatasaray ve kupadaki Göztepe maçlarında 4-6- 0 formasyonu ile sahaya çıkan Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçıyla forvetli sisteme döndü. Norveçli çalıştırıcı son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştirelen Ciro Immobile'ye ilk 11'de şans verdi.



KARTAL'DAN PENALTI İSYANI

Beşiktaş 45+3. dakikada penaltı bekledi. Immobile'nin sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.



SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Beşiktaş'ta Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile sarı kartta ceza sınırındaydılar. Bu oyunculardan dün forma giyenlerden hiçbiri sarı kart görmedi.

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