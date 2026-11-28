İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya, 22-26 Kasım tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden 1163 İsrailli tarafından baskın düzenlendiği açıklandı.

Açıklamada, baskın düzenleyen İsraillilerin sayısının 22 Kasım Pazar günü 166, pazartesi 184, salı 243, çarşamba 219 ve perşembe 351 olarak kaydedildiği aktarıldı.

Filistin'in Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasındaki İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya Eski Şehir'deki Meğaribe Kapısı'ndan sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı zaman diliminde girdiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'ya baskın. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL MÜSLÜMANLARIN EGEMENLİĞİNİ İHLAL EDİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's-Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarının ise yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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