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Eric Dier sürprizi! Beşiktaş gözünü Bayern Münih'in stoperine dikti

Beşiktaş’ın stoper bölgesini güçlendirmek için Bayern Münih’te forma giyen İngiliz Eric Dier’i listeye aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacının, Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Eric Dier sürprizi! Beşiktaş gözünü Bayern Münih’in stoperine dikti

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Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması da devam ediyor. Siyah- Beyazlılar, takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edebileceği isimleri de değerlendiriyor. Sezon sonunda savunmaya takviye yapmak isteyen Kartal'ın, Bayern Münih forması giyen Eric Dier'i transfer listesine eklediği öğrenildi.

Siyah- Beyazlılar'ın 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürülüyor. Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş yönetiminden Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncuların alınmasını istediği biliniyor. Bayern Münih ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek Dier'in ise Bundesliga ekibinden ayrılması bekleniyor.

İngiliz futbolcu Sporting; Tottenham ve Bayern Münih gibi önemi kulüplerde boy gösterdi. 1.91 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 20 maçta Bayern formasını giyen Eric Dier, 1 asist katkısı yapabildi. Kartal'ın listesine dahil ettiği oyuncu, hem sağ hem de sol stoper bölgelerinde görev yapabiliyor. Tecrübeli defans ayrıca kariyerende az da olsa ön libero ve sağ bekte görev aldı.

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