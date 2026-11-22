Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti: Türkçe öğretmeni Yasin Demir bıçaklanarak öldürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişiyle yol verme meselesi nedeniyle tartışan Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42), çıkan kavgada karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan ve üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme tartışması ölümle sonuçlandı. Motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya ulaşmak isteyen 2 kişi ile yolda karşılaştıkları Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanırken, hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinin memleketi Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi.
MOTOSİKLETLE KALDIRIMDAN GEÇMEK İSTEDİLER
Olay, saat 20.40 sıralarında Alanya'nın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya ulaşmak isteyen 2 kişi, yolda Türkçe öğretmeni Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştı.
Taraflar arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
ÖĞRETMENİ KARIN VE BOYUN BÖLGESİNDEN BIÇAKLADILAR
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 42 yaşındaki Türkçe öğretmeni Yasin Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 ŞÜPHELİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin motosikletle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Yürütülen araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları ikamette yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.
İLK İFADELERİNDE YOL VERME TARTIŞMASINI ANLATTILAR
Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını söyledikleri öğrenildi.
H.Ö. ve K.G.'nin, yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ileri sürdükleri belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
100. YIL ORTAOKULUNDA TÜRKÇE ÖĞRETMENİYDİ
Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. 42 yaşındaki Demir'in cenazesinin yarın memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yol verme tartışması sonucu hayatını kaybeden Yasin Demir'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan H.Ö. ve K.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.