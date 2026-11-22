Olayın ardından kaçan 2 şüpheli yakalandı. (Foto: DHA) HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 2 ŞÜPHELİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin motosikletle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Yürütülen araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları ikamette yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

42 yaşındaki Yasin Demir'in 100. Yıl Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. (Foto: DHA) İLK İFADELERİNDE YOL VERME TARTIŞMASINI ANLATTILAR Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını söyledikleri öğrenildi. H.Ö. ve K.G.'nin, yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ileri sürdükleri belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 100. YIL ORTAOKULUNDA TÜRKÇE ÖĞRETMENİYDİ Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. 42 yaşındaki Demir'in cenazesinin yarın memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.