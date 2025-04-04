Beşiktaş Göztepe’ye evinde 3 golle teslim oldu: Kupaya çeyrek finalde veda etti

Kartal kupada da hüsran yaşadı... Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş çeyrek final maçında konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilerek kupaya veda etti. Henüz 3. dakikada Muçi'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

30'da çaprazdan içeriye sokulan Muçi ceza alanına girer girmez yerden yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 35'te Tayyip Talha Juan'ı ceza sahasında düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Ardından kazanılan frikik atışında Romulo topu ağlara göndererek Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.



ROMULO'YU DURDURAMADILAR

Maçın 45+3'üncü dakikasında Masuaku'nun yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı gitti. İlk yarı 0-0 bitti. 51'de İsmail'in ortasında Romulo'nun yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 77'de Masuaka'nın eline çarpan top nedeniyle penaltı kazanan Göztepe Romulo ile skoru 2-1 yaptı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Romulo aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3. Böylece maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş kupaya veda etmiş oldu.



GÖZTEPE'DEN 2'NCİ DARBE

Beşiktaş bu sezon Göztepe'ye biri ligde olmak üzere 2 kez yenildi. Ligdeki maçı 2-0'dan 4-2 kaybeden Siyah- Beyazlılar dün de 1-0 öne geçtikleri maçta İzmir ekibine 3-1 mağlup olarak büyük şok yaşadılar.



MASUAKU'YA PLAKET VERİLDİ

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Siyah-Beyazlı forma altında 100. maçına çıktı. Taraftarla yıldızı yeni yeni barışan Masuaku'ya maç öncesinde plaket verildi. Taraftar Masuaku'yu bu kez alkışladı.



ÖZALP'TAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp Atilla Karaoğlan'a ateş püskürerek, "Tayyip'e çıkartılan kırmızı kart çok ağır. Ayrıca Gedson'a yapılan harekete penaltı verilmemiştir" ifadesini kullandı.



EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Kupada yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ile Konyaspor da Galatasaray ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı. Yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ile Konyaspor da Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlar Trabzon ve Konya'nın ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final mücadeleleri 22-23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.