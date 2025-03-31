Fatih Tekke Göztepe maçı sonrası konuştu: Birlikte başaracağız

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımın başında çıktığı ilk iç saha maçında taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkiler göstermesi ve bazen de oyuna yönelik tepkilerini dile getirmesi nedeniyle, büyük şaşkınlık yaşadı.

Hem maçın ardından yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bu duruma anlam veremediğini vurgulayan Fatih Tekke, oyuncularına ise sahip çıktı. Tekke'nin soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bence bugün neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz çok sayıda an var. Daha iyisi için daha da çok çalışacağız. Birlikte başaracağız. Ben yapmak istediklerinizden ve verdiğiniz olumlu sinyallerden mutluyum" dediği öğrenildi.



FIRTINA ARA VERMEDİ

Bordo-Mavililer, ligde Göztepe ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Çarşamba günü sahasında Bodrumspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda oyuncuların hırslı ve istekli tavırları dikkatleri çekti.

SERİ YAKALAYAMIYOR

Trabzonspor için kabus gibi geçen sezon seri galibiyet hasreti ile devam ediyor. Başakşehir maçında galibiyet ile göreve başlayan teknik direktör Fatih Tekke de, iç sahada puan kaybı yaşadı. Fırtına bu sezon üst üste sadece 2 maç kazanabildi.