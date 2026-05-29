İzmir'de çocuk istismarı soruşturması: Öz kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anne yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, paylaşılan içeriklerde yer alan mağdurun 11 yaşında bir kız çocuğu olduğu, şüphelilerin ise öz anne ve babası olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 29 Mayıs 2026 tarihinde sosyal medyada 2015 doğumlu öz kızları A.A.'ya ait müstehcen içerikler paylaştığı belirlenen anne Gülşen Aybek gözaltına alınırken, diğer şüpheli baba Yılmaz Aybek'in halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi; mağdur çocuk ise devlet korumasına alınarak Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

SİBER DEVRİYELER HAREKETE GEÇTİ VE KİMLİKLER BELİRLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 29.05.2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine yapılan incelemelerde mağdur çocuğun 2015 doğumlu Ayşe AYBEK olduğu, şüphelilerin ise anne Gülşen AYBEK ve baba Yılmaz AYBEK olduğu tespit edildi.

ÖZ ANNE GÖZALTINDA, BABA ZATEN CEZAEVİNDEYMİŞ!

Yapılan GBT ve arşiv taramasında:

Şüpheli baba Yılmaz A.'nın zaten daha önceden işlediği çeşitli suçlardan dolayı hükümlü olduğu ve ceza infaz kurumunda (cezaevinde) bulunduğu anlaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, kan donduran skandalın merkezindeki şüpheli anne Gülşen A.'yı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Talihsiz çocuk Ayşe A., adli işlemlerinin yapılması ve yaşadığı travmanın etkilerinden arındırılması amacıyla ivedilikle İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Talihsiz yavrunun uzman pedagoglar eşliğinde ifadesinin alınması ve devlet eliyle gerekli acil koruma tedbirlerinin uygulanması için çalışmalar süratle devam ediyor.