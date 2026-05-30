Tersine göç başladı! Bayram tatilcileri dönüş yolunda: İstanbul yönünde yoğunluk oluştu
Kurban Bayramı tatilinin son günlerine girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti. Anadolu Otoyolu ile Kocaeli geçişinde İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artarken, ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
- Kurban Bayramı tatili sonrası Pazartesi günü işbaşı yapacak vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı.
- TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştu ve zaman zaman uzun araç kuyrukları gözlendi.
- Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde İstanbul istikametine doğru araçlar düşük hızlarda ilerledi.
- Trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetimleri sıklaştırarak sürücülere hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
- Bayram tatilinin son gününde dönüş trafiğinin akşam saatlerine kadar etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu hız kazandı. Pazartesi günü işbaşı yapacak çok sayıda kişinin yola çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı.
KOCAELİ GEÇİŞİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde özellikle İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştu. Araç trafiğinin artmasıyla birlikte otoyollarda zaman zaman uzun araç kuyrukları gözlendi.
KÖROĞLU RAMPASI'NDA YOĞUN TRAFİK
Bayram dönüşünün etkisi Anadolu Otoyolu'nda da hissedildi. Otoyolun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde İstanbul istikametine doğru trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar düşük hızlarda ilerlerken ulaşım kontrollü şekilde sürdü.
EKİPLER DENETİMLERİNİ ARTIRDI
Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetimlerini sıklaştırdı. Sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.
Bayram tatilinin son gününde de dönüş trafiğinin akşam saatlerine kadar etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.