Tersine göç başladı! Bayram tatilcileri dönüş yolunda: İstanbul yönünde yoğunluk oluştu

Bayram tatilinin son gününde dönüş trafiğinin akşam saatlerine kadar etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

Trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetimleri sıklaştırarak sürücülere hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştu ve zaman zaman uzun araç kuyrukları gözlendi.

Kurban Bayramı tatili sonrası Pazartesi günü işbaşı yapacak vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu hız kazandı. Pazartesi günü işbaşı yapacak çok sayıda kişinin yola çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı.