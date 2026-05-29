CANLI YAYIN
Geri

Uzayda 210 gün: Çin'in uzay ekibi Dünya'ya ayak bastı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi 7 ay süren görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan "Şıncou-22" uzay mekiği Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına iniş gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi:
Uzayda 210 gün: Çin'in uzay ekibi Dünya'ya ayak bastı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi 210 günlük görevin ardından Gobi Çölü'ndeki Dongfeng sahasına iniş yaptı.
  • Şıncou-21 uzay mekiğiyle 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilen ekip, Çinli taykonotların uzayda en uzun süre kaldığı görevi tamamladı.
  • Taykonotlar görevi 24 Mayıs'ta istasyona gelen Şıncou-23 ekibi Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'e devretti.
  • Uzay istasyonundan ayrılan kapsülün Dünya'ya yolculuğu yaklaşık 5 saat sürdü.
  • Tiengong Uzay İstasyonu, Çin'in ABD tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımının engellenmesi nedeniyle kuruldu.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi 7 ay süren görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı. Ekip, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına iniş yaptı.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi 210 günlük görevin ardından Gobi Çölü'ndeki Dongfeng sahasına iniş yaptı.

Yolculuk 5 saat sürdü

Öğle saatlerinde uzay istasyonundan ayrılan kapsül yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya vardı. "Şıncou-21" uzay mekiğiyle 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilen taykonot grubu Tiengong Uzay İstasyonu'nda 210 gün görev yaptı. Bu Çinli taykonotların uzayda en uzun süre kaldıkları görev oldu.

Şıncou-21 uzay mekiğiyle 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilen ekip, Çinli taykonotların uzayda en uzun süre kaldığı görevi tamamladı.

Çin'in uzay istasyonuna yolladığı 10. taykonot ekibi olan grup, görevi "Şıncou-23" mekiğiyle 24 Mayıs'ta istasyona gönderilen taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'in oluşturduğu yeni ekibe devretmişti.

Taykonotlar görevi 24 Mayıs'ta istasyona gelen Şıncou-23 ekibi Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'e devretti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Uzay istasyonundan ayrılan kapsülün Dünya'ya yolculuğu yaklaşık 5 saat sürdü.

Bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu örnek alınarak inşa edildi.

Tiengong Uzay İstasyonu, Çin'in ABD tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımının engellenmesi nedeniyle kuruldu.

3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Uzayda 210 gün: Çin'in uzay ekibi Dünya'ya ayak bastı-7

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

Uzayda 210 gün: Çin'in uzay ekibi Dünya'ya ayak bastı-8

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

4 astronota 43 fincan taze kahve! NASA duyurdu: Artemis II astronotları Ayda 189 yiyecek tadacak4 astronota 43 fincan taze kahve! NASA duyurdu: Artemis II astronotları Ayda 189 yiyecek tadacak
4 astronota 43 fincan taze kahve! NASA duyurdu: Artemis II astronotları Ay'da 189 yiyecek tadacak
Ay’da tarım başlıyor mu? Bilim insanları Ay toprağında nohut yetiştirdiAy’da tarım başlıyor mu? Bilim insanları Ay toprağında nohut yetiştirdi
Ay’da tarım başlıyor mu? Bilim insanları Ay toprağında nohut yetiştirdi
Takvim Kaynak Tercihleri
Güvercinlerin şaşırtan navigasyon sırrı: Yönlerini karaciğerleriyle buluyorlar
SONRAKİ HABER

Yönlerini karaciğerleriyle buluyorlar
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Haberler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler