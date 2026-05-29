Beşiktaş'ın 1 numarası Agustin Rossi! Transfer için ilk teklif yapıldı

Agustin Rossi, daha önce Boca Juniors ve Al-Nassr formalarını giydi ve Güney Amerika'nın öne çıkan kalecileri arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor ve yerini tecrübeli bir kaleciyle doldurmak isteniyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Siyah-beyazlılar, ayrılığı beklenen Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi emanet edeceği yeni ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Agustin Rossi için teklif yaptı

Beşiktaş kaleci transferinde hata yapmak istemiyor

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Arjantinli kaleci için Flamengo'ya resmi teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar, transfer şartlarını netleştirmek için Brezilya kulübüyle pazarlıklara başladı.

ERSİN DESTANOĞLU AYRILIĞI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle yönetim, kaleci rotasyonunda oluşacak boşluğu tecrübeli ve uluslararası deneyime sahip bir isimle doldurmak istiyor.