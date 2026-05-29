Beşiktaş'ın 1 numarası Agustin Rossi! Transfer için ilk teklif yapıldı

Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo forması giyen Agustin Rossi’yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli file bekçisi için resmi teklif yaptı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Siyah-beyazlılar, ayrılığı beklenen Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi emanet edeceği yeni ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Agustin Rossi için teklif yaptı

ROTA BREZİLYA'YA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş yönetimi, kaleci transferi için Güney Amerika pazarına yöneldi. Siyah-beyazlıların, Flamengo forması giyen Agustin Rossi'yi listenin üst sıralarına aldığı öğrenildi.

Beşiktaş kaleci transferinde hata yapmak istemiyor

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Arjantinli kaleci için Flamengo'ya resmi teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar, transfer şartlarını netleştirmek için Brezilya kulübüyle pazarlıklara başladı.

ERSİN DESTANOĞLU AYRILIĞI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle yönetim, kaleci rotasyonunda oluşacak boşluğu tecrübeli ve uluslararası deneyime sahip bir isimle doldurmak istiyor.

Beşiktaş'ın hedefi deneyimli kaleci alabilmek

BOCA VE AL-NASSR GEÇMİŞİ VAR

Agustin Rossi, kariyerinde daha önce Boca Juniors ve Al-Nassr formaları da giydi. Refleksleri ve çizgi üzerindeki performansıyla dikkat çeken Arjantinli kaleci, Güney Amerika futbolunun öne çıkan file bekçileri arasında gösteriliyor.

TRANSFER SÜRECİ MERAKLA BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın Flamengo ile yapacağı görüşmelerin ardından transferin seyrinin netleşmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı camiada Agustin Rossi dosyası yakından takip ediliyor.

