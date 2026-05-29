Özkan Yalım'dan Özgür Özel'e helikopter: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile butlan kararı ile koltuğunu kaybeden Özgür Özel arasında, Genel Merkez’e helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Yazışmalarda, Özel için çift motorlu ve “tam güvenli” helikopter sunumu hazırlanacağı, iniş ve park alanı olarak ise Ahlatlıbel tesislerinin en doğru yer olarak değerlendirildiği görüldü.
CHP'de Genel Merkez'e helikopter alımı için yapılan görüşmeler gündem oldu. Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile butlan kararı ile koltuğunu kaybeden Özgür Özel arasında helikopter alımı için temas kurulduğu ortaya çıktı.
Görüşmelerde, Özel için VIP ulaşım kapsamında çift motorlu ve güvenlik öncelikli bir helikopter seçeneği üzerinde duruldu. Helikopterin yalnızca alımı değil, iniş ve park alanı için de özel planlama yapıldığı belirlendi.
AHLATLIBEL ÜS OLARAK GÜNDEME GELDİ
Yazışmalarda, helikopterin iniş ve park alanı için Ahlatlıbel tesislerinin öne çıkarıldığı görüldü. "İnme ve park alanı Ahlatlıbel olması en doğru yer" ifadesiyle, Özel için düşünülen VIP helikopter planında Ahlatlıbel'in merkez nokta olarak değerlendirildiği anlaşıldı.
Helikopter için hazırlanacak sunumda ise çift motor, güvenlik ve kullanım altyapısı gibi detayların yer alacağı öğrenildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki helikopter görüşmelerine ilişkin WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:
"Selam beni arar mısın?"
Bu mesajın ardından 4 dakikalık sesli arama yapıldığı görüldü. Devam eden yazışmalarda, "Burcu'yu sıkı tutuyor musun?", "Nasıl durum risk var mı?", "Hasan Karadağ, Güneydoğu Havacılık" ifadeleri yer aldı.
Helikopter hazırlığına ilişkin mesajlarda ise, "Selam. Bir sunum hazırlanıyor. Çift motorlu, tam güvenli. İnme ve park alanı Ahlatlıbel olması en doğru yer. Sunum hazır olunca bilgi vereceğim. Hasan Bey sosyal demokrat" denildi.
Bu yazışmalar, butlan kararı ile koltuğunu kaybeden Özgür Özel için düşünülen VIP helikopter planının teknik güvenlik, sunum dosyası ve iniş alanı boyutuyla ele alındığını ortaya koydu.