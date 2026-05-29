Özkan Yalım'dan Özgür Özel'e helikopter: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

CHP'de Genel Merkez'e helikopter alımı için yapılan görüşmeler gündem oldu. Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile butlan kararı ile koltuğunu kaybeden Özgür Özel arasında helikopter alımı için temas kurulduğu ortaya çıktı.

Görüşmelerde, Özel için VIP ulaşım kapsamında çift motorlu ve güvenlik öncelikli bir helikopter seçeneği üzerinde duruldu. Helikopterin yalnızca alımı değil, iniş ve park alanı için de özel planlama yapıldığı belirlendi.