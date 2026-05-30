Dünyada kıtlık korkusu Türkiye'de rekor beklentisi: Buğdayda 23 milyon ton üretim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli kümülatif yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Ulusal Hububat Konseyi'nin mayıs ayı verilerine göre, nisan ayındaki rekor yağışların etkisiyle kuraklık riski azalırken buğday rekolte beklentisi de 23 milyon ton seviyesine yükselerek tarihi bir rekora göz dikti. " 2025-2026 Sezonu Hububat Rekolte Tahmin Raporu" yayımlayan konsey aynı raporda arpa üretiminin de 8.7 milyon ton seviyesine çıkabileceğini açıkladı.

Bu gelişme, hububat üretiminde de tarihi bir sıçramanın kapısını araladı.

Çiftçiler buğday alım fiyatının yüksek açıklanmasını beklediklerini ve son 2-3 yıldır zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.

ÇİFTÇİ ŞÜKÜR DUASINDA

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; geçen yıl don ve kuraklıkla mücadele eden üretici bu sezon adeta nefes aldı. "Geçen yıl kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyorduk. Bu sene yağışlar sayesinde şükür duasına çıktık, kurbanlar kestik" diyen çiftçiler, yağışların hububatta yüz güldürdüğünü aktardı.

Yağışların verimi artırdığını belirten üreticiler, "Eğer bir aksilik olmaz, artık sıcaklık da yükselirse buğdayda yeni bir rekor kırılabilir" diye konuştu.

Bu yıl Hürmüz Boğazı nedeniyle girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten çiftçiler, "O nedenle açıklanacak olan buğday alım fiyatı çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.