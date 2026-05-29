Silivri’de 7 saatlik EKİM trafiği: Özgür Özel İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 19 kişiyle görüştü

Özel'in Silivri ziyaretinde İmamoğlu dışında 12 belediye başkanı, parti meclisi üyesi, eski milletvekili ve Gezi Parkı davası tutukluları ile görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de 'arınma' mesajı vermesi ve Özgür Özel'e ait fotoğrafların indirilip yerine kendi fotoğraflarının asılması bekleniyor.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Genel Merkez'de yapacağı açıklamaya çevrilirken, Özgür Özel'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı 7 saatlik görüşme trafiği dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajı vermesi beklenen kritik çıkışı öncesi gerçekleşen görüşme, "Özel ve İmamoğlu yeni parti yol haritasını mı masaya yatırdı?" sorusunu gündeme taşıdı. Aynı saat için Güvenpark'ta ayrı program hazırlayan Özel cephesinin, EKİM Partisi seçeneğini devreye alıp almayacağı merak konusu oldu.

Bu tablo öncesi Özgür Özel'in Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi, ziyaretin zamanlaması nedeniyle CHP kulislerinde yeni tartışmalara yol açtı.

CHP'de yarın saat 14.00 kritik eşik olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun aynı saatte CHP Genel Merkezi'ne giderek partililere hitap etmesi beklenirken, Özel cephesinin de Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta ayrı bir bayramlaşma programı organize etmesi parti içindeki ayrışmayı görünür hale getirdi.

Kararın ardından Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden görevi devraldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Yaklaşık 7 saat süren ziyarette Özel'in 19 kişiyle temas kurduğu belirtildi. Ancak ziyaretin en dikkat çeken başlığı, "mutlak butlan" kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'de vereceği mesajların, Silivri'deki görüşmenin zamanlamasını daha da kritik hale getirdiği belirtiliyor. CHP kulislerinde, Özel ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun olası "arınma", disiplin ve grup yönetimi hamlelerine karşı yeni yol haritasını masaya yatırmış olabileceği konuşuluyor.