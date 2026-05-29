Silivri’de 7 saatlik EKİM trafiği: Özgür Özel İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 19 kişiyle görüştü
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Genel Merkez’de yapacağı açıklamaya çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun “arınma” mesajı vermesi beklenirken, Özgür Özel’in kritik gün öncesi Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı 7 saatlik görüşme trafiği dikkat çekti. CHP içinde istediğini alamayan Özel-İmamoğlu hattının, EKİM Partisi seçeneği dahil yeni yol haritasını masaya yatırdığı yorumları güçlendi.
- CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00'te Genel Merkez'de açıklama yapacak, aynı saatte Özgür Özel Güvenpark'ta ayrı program düzenleyecek.
- Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile 7 saat süren görüşme yaptı.
- Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de 'arınma' mesajı vermesi ve Özgür Özel'e ait fotoğrafların indirilip yerine kendi fotoğraflarının asılması bekleniyor.
- CHP kulislerinde Özel ve İmamoğlu'nun istediği alanı bulamaması halinde EKİM Partisi seçeneğini devreye alabileceği konuşuluyor.
- Özel'in Silivri ziyaretinde İmamoğlu dışında 12 belediye başkanı, parti meclisi üyesi, eski milletvekili ve Gezi Parkı davası tutukluları ile görüştüğü belirtildi.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Genel Merkez'de yapacağı açıklamaya çevrilirken, Özgür Özel'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı 7 saatlik görüşme trafiği dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajı vermesi beklenen kritik çıkışı öncesi gerçekleşen görüşme, "Özel ve İmamoğlu yeni parti yol haritasını mı masaya yatırdı?" sorusunu gündeme taşıdı. Aynı saat için Güvenpark'ta ayrı program hazırlayan Özel cephesinin, EKİM Partisi seçeneğini devreye alıp almayacağı merak konusu oldu.
SİLİVRİ'DE 7 SAATLİK YENİ PARTİ TRAFİĞİ
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı, partideki liderlik krizini derinleştirdi.
Kararın ardından Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden görevi devraldı.
CHP'de yarın saat 14.00 kritik eşik olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun aynı saatte CHP Genel Merkezi'ne giderek partililere hitap etmesi beklenirken, Özel cephesinin de Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta ayrı bir bayramlaşma programı organize etmesi parti içindeki ayrışmayı görünür hale getirdi.
Bu tablo öncesi Özgür Özel'in Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi, ziyaretin zamanlaması nedeniyle CHP kulislerinde yeni tartışmalara yol açtı.
KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne giderek tutuklu isimlerle görüştü.
Yaklaşık 7 saat süren ziyarette Özel'in 19 kişiyle temas kurduğu belirtildi. Ancak ziyaretin en dikkat çeken başlığı, "mutlak butlan" kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.
Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'de vereceği mesajların, Silivri'deki görüşmenin zamanlamasını daha da kritik hale getirdiği belirtiliyor. CHP kulislerinde, Özel ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun olası "arınma", disiplin ve grup yönetimi hamlelerine karşı yeni yol haritasını masaya yatırmış olabileceği konuşuluyor.
EKİM PARTİSİ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE
Özel-İmamoğlu görüşmesi, daha önce Takvim'in gündeme getirdiği EKİM Partisi iddialarını yeniden akıllara getirdi.
Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de "arınma" sürecini başlatması ve Özel-İmamoğlu hattının CHP içinde istediği alanı bulamaması halinde yeni parti seçeneğinin devreye alınabileceği konuşuluyor.
İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla CHP İBB Meclis üyelerine gönderdiği mesajda "Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek" dediği öne sürülmüştü.
Özgür Özel'in de daha önce katıldığı bir televizyon programında "Yeni partimiz hazır. Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. Kenarda tutuyoruz" sözleri dikkat çekmişti.
Bu açıklamalar, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan kırılmayla birlikte yeniden gündeme geldi.
İSTEDİĞİNİ ALAMAYAN EKİP YENİ PARTİYE Mİ GİDİYOR?
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte Özel'in parti içindeki konumu tartışmalı hale geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanlığı sürecini tanımayabileceği, yeni bir grup toplantısıyla farklı bir ismi göreve getirebileceği konuşuluyor.
Bu tablo, Özel ve İmamoğlu hattının CHP içinde istediği sonucu alamaması halinde EKİM Partisi seçeneğini masaya koyabileceği yorumlarını güçlendirdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de daha önce kaleme aldığı yazıda, İmamoğlu'nun CHP'den 50 ila 70 milletvekilini kopararak yeni bir siyasi hareket başlatabileceğini iddia etmişti.
GENEL MERKEZ'DE "ARINMA" HAZIRLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'e dönüşü öncesi binada kapsamlı hazırlık yapıldığı öğrenildi.
Genel Merkez'de Özgür Özel'e ait fotoğrafların indirildiği, yerlerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının asıldığı belirtildi. Binaya Kılıçdaroğlu'nun dev fotoğrafının asılacağı, fotoğrafın altında ise "Şimdi arınma zamanı" ifadesinin yer alacağı ifade edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yarınki konuşmasında parti içindeki sürece ilişkin sert mesajlar vermesi bekleniyor. Kulislerde "Etik Kurul" ve "Yolsuzlukla Mücadele Kurulu" kurulmasının da gündemde olduğu konuşuluyor.
ÖZEL'İN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER
Özel'in Silivri ziyaretinde görüştüğü isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer aldı.
Özel ayrıca Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman ile gazeteci Merdan Yanardağ'ı da ziyaret etti.
CHP'DE SAFLAR YARIN NETLEŞECEK
CHP'de yarın aynı saatte iki ayrı program yapılacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililere hitap edecek, Özel ise Güvenpark'ta kendi destekçileriyle buluşacak.
Bu nedenle yarınki tablo, sadece bayramlaşma programı değil, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası oluşan yeni güç dengesinin ilk açık testi olarak görülüyor.
Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'de vereceği mesajlar, Özel'in Güvenpark'taki karşı programı ve Silivri'de yapılan 7 saatlik görüşme trafiği, CHP'deki bölünmenin artık kulislerden çıkıp sahaya ineceği yorumlarına neden oldu. Parti kulislerinde en kritik soru ise şu: Özel ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" hamlesine karşı EKİM Partisi seçeneğini devreye mi alacak?