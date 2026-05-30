İkinci turda da 96.000 TL olan bank teklifini de reddeden Ezgi kırmızıları üst üste açtırsa da moral bulacak kutuları da açtırarak üçüncü turda ise 135.000 TL'yi reddetti.

6.turda tabloyu lehine çeviren Ezgi, riske girmek istemedi ve 825.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı. Ancak bölümün en çarpıcı anı karar sonrası yaşandı.

"Ya devam etseydi?" sorusuyla açılan son 2 kutuda 5 milyon TL hala para ağacında duruyordu. Ezgi, bir tur daha devam etmesi halinde bankadan 1.800.000 TL teklif alacaktı. Büyük hüsran yaşayan Ezgi'nin kutusundan 500.000 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!

VAR MISIN YOK MUSUN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın ilk bölüm yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir oldu. 29 yaşında, evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Şeyma, hayatı boyunca ailevi ve maddi zorluklarla mücadele etti. Yarışmadaki hedefi, hayali olan karavanı almak ve kızıyla tüm ülkeyi gezebilmekti.

2 numaralı kutuyla yarışan Şeyma, açtırdığı kırmızı tutarlara rağmen oyunda kalmayı başararak 6. tura kadar iddialı bir şekilde ilerledi. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de cesur kararlar veren Şeyma, eşinin de fikrini alarak 6. turun sonunda 345.000 TL'lik banka teklifini reddetti ve 7. tura devam etmek istedi.