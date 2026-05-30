Var Mısın Yok Musun heyecanı atv’de: Ezgi hislerine güvendi!
Türkiye’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı “Var Mısın Yok Musun?”, Esra Erol’un sunumuyla yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sürpriz anlar, renkli yarışmacılar ve büyük ödül heyecanının yaşandığı programda günün yarışmacısı Ezgi Nur Bozdağ oldu. Ezgi program boyunca hem ağlattı hem güldürdü. Programı haberimizden takip edebilir, tüm gelişmeleri atv ekranlarından izleyebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programında yarışan Ezgi Nur Bozdağ, 825.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Ezgi Nur Bozdağ, 9 yaşında anne ve babasının ayrıldığını ve çocukluğunda ailevi ve maddi zorluklarla mücadele ettiğini anlattı.
- Yarışmacı, ablasiyle yolda buldukları 5 TL ile 2 ekmek alarak o günü geçirdiklerini ve erken yaşta çalışmaya başladığını ifade etti.
- Ezgi Nur Bozdağ, yarışmadaki hedefinin annesinin isteklerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
- Yarışmacı, 35.000 TL, 96.000 TL, 135.000 TL ve 230.000 TL'lik banka tekliflerini reddettikten sonra son turda 825.000 TL'yi kabul etti.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un 2.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın 2.bölüm yarışmacısı Ezgi Nur Bozdağ oldu.Var Mısın Yok Musun'da gözyaşları sel oldu!
29 yaşında, evli ve kadın kuaförü olan Ezgi, çocukluğundan bu yana hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele etti. Ezgi'nin yarışmadaki en büyük hedefi annesine bir ev alabilmekti.
Geçmiş yıllarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodakilere de duygusal anlar yaşattı. 9 yaşında annesinin babasının ayrıldığını ifade eden Ezgi, yarışmadaki hedefinin annesinin isteklerini gerçekleştirmek olduğunu belirterek "Bu kutu da onun için" dedi. Yarışma boyunca hem güldüren hem de hikayesiyle ağlatan Ezgi ilk kutularında kırmızıyı görse de iddialı ve cesur şekilde ilerledi. Bankanın Ezgi'ye ilk teklifi 35.000 TL oldu ve "Yokum" dedi.
YOLDA 5 TL BULDUK, İKİ EKMEK ALDIK; O GÜNKÜ YEMEĞİMİZ OYDU
Çocuk yaşta omuzlarına binen yükü anlatmaya devam eden genç yarışmacı, yaşadıkları çaresizliği şu sarsıcı anıyla paylaştı:
"Ekmek alacak paramız bile yoktu. Bir gün ablamla yolda yürürken 5 TL bulduk. Hemen gidip 2 ekmek aldık ve o günkü tek öğünümüz o oldu. O günden sonra hayatım bir anda değişti. Erken yaşta işe başladım, hep annemin istediklerini yapmaya, onun için mücadele etmeye çalıştım. Bu yaşıma kadar sadece annem için savaştım, bugün bu kutu da onun için burada."
İkinci turda da 96.000 TL olan bank teklifini de reddeden Ezgi kırmızıları üst üste açtırsa da moral bulacak kutuları da açtırarak üçüncü turda ise 135.000 TL'yi reddetti.
Ezgi dördüncü turda ise 230.000 TL'lik teklifi reddetti.
6.turda tabloyu lehine çeviren Ezgi, riske girmek istemedi ve 825.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı. Ancak bölümün en çarpıcı anı karar sonrası yaşandı.
"Ya devam etseydi?" sorusuyla açılan son 2 kutuda 5 milyon TL hala para ağacında duruyordu. Ezgi, bir tur daha devam etmesi halinde bankadan 1.800.000 TL teklif alacaktı. Büyük hüsran yaşayan Ezgi'nin kutusundan 500.000 TL çıktı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!
VAR MISIN YOK MUSUN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın ilk bölüm yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir oldu. 29 yaşında, evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Şeyma, hayatı boyunca ailevi ve maddi zorluklarla mücadele etti. Yarışmadaki hedefi, hayali olan karavanı almak ve kızıyla tüm ülkeyi gezebilmekti.
2 numaralı kutuyla yarışan Şeyma, açtırdığı kırmızı tutarlara rağmen oyunda kalmayı başararak 6. tura kadar iddialı bir şekilde ilerledi. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de cesur kararlar veren Şeyma, eşinin de fikrini alarak 6. turun sonunda 345.000 TL'lik banka teklifini reddetti ve 7. tura devam etmek istedi.
Son turda büyük talihsizlik yaşayan Şeyma, 2 milyon TL'lik kutuyu açtırınca hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 5.500 TL'yi kabul eden Şeyma'nın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.