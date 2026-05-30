CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşmasında! Türkiye siyasetinde yeni dönem

CHP'de bugün Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak ve aynı anda iki farklı CHP yönetimi ortaya çıkacak.

Güvenpark'ta Özgür Özel aynı anda kendisini Grup Başkanı ilan ederek CHP içinde ayrı bir konumda duracak.

CHP bugün tarihi bir kırılma anına sahne olacak. Gözler hem CHP'nin geçmişine hem de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair kritik mesajlar vermesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda.

"BÜTÜN GERÇEKLERİ HALKIMLA PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"



Kurban Bayramı'nın ilk günü basın mensuplarına yaptığı ilk değerlendirmede, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes, gerçekleri görmek, anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım." diyen Kılıçdaroğlu'nun bugün vereceği mesajlarda CHP'de yaşananları anlatırken yol haritasını da açıklaması bekleniyor.