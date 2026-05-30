CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşmasında! Türkiye siyasetinde yeni dönem
CHP'de bugün ezber bozan bir gün yaşanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel merkezinde, Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Güvenpark'taki bayramlaşmada açıklamalarda bulunacak. Siyasi kulisler, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki güç mücadelesi, yolsuzluk iddiaları ve CHP'nin geleceğine ilişkin vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda. Bugün yapılacak açıklamalar sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin de yeni dönem rotasını etkileyebilir.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel merkezinde kritik bir konuşma yapacak.
- Güvenpark'ta Özgür Özel aynı anda kendisini Grup Başkanı ilan ederek CHP içinde ayrı bir konumda duracak.
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında partinin geçmişindeki kirli ilişkiler ve yolsuzluklar hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.
- CHP'de bugün Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak ve aynı anda iki farklı CHP yönetimi ortaya çıkacak.
- Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde Türkiye'nin dış politikasına destek vermesi öngörülüyor.
CHP bugün tarihi bir kırılma anına sahne olacak. Gözler hem CHP'nin geçmişine hem de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair kritik mesajlar vermesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda.
"BÜTÜN GERÇEKLERİ HALKIMLA PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"
Kurban Bayramı'nın ilk günü basın mensuplarına yaptığı ilk değerlendirmede, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes, gerçekleri görmek, anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım." diyen Kılıçdaroğlu'nun bugün vereceği mesajlarda CHP'de yaşananları anlatırken yol haritasını da açıklaması bekleniyor.
PUSU KURANLARIN HESABI ALTÜST OLUR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl sonra "arınma" gibi iddialı bir tezle geri döndüğünü hatırlattı. Övür, "Kılıçdaroğlu ve yönetimi, bu süreci doğru yönetirse bölgemizde başta siyonist İsrail olmak üzere pusu kuran küresel ve bölgesel güç merkezlerinin de hesabı altüst olur." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün 30 Mayıs tarihli yazısı:
Bugün sadece CHP tarihinde değil Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Cumhuriyetin ilk partisi CHP'de, aynı anda toplumun karşısına "iki CHP" çıkacak. Genel merkezde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Güven Parkı'nda ise kendisini Grup Başkanı ilan eden Özgür Özel...
Özel'in ne diyeceği pek merak edilmiyor çünkü biliniyor. Ama 3 yıl sonra "arınma" gibi iddialı bir tezle geri dönen Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği hem CHP için hem de siyasetin yeniden şekillenmesi adına ciddi merak ediliyor. Bugün söyleyeceği her söz, çizeceği siyasi yol haritası derin savrulmalar yaşayan CHP'nin kodlarına dönüp dönmeyeceğini ve Atatürk'ün daha 1920'lerde işaret ettiği "Türkiye halkının" ana kolonlarından biri olup olmadığını da gösterecek.
Bu yüzden CHP içi tartışmalar sadece bir iç iktidar ya da "koltuk" savaşı değil, küresel altüst oluşun yaşandığı bir tarihi dönemeçte pozisyon almaktır. Kılıçdaroğlu ve yönetimi, bu süreci doğru yönetirse bölgemizde başta siyonist İsrail olmak üzere pusu kuran küresel ve bölgesel güç merkezlerinin de hesabı altüst olur.
Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun bugün söyleyecekleri özel bir dikkatle izlenecek. Kuşkusuz öncelikle partiyi para gücüyle ele geçirenler, kirli ilişkiler ve pervasız yolsuzluklar hakkında önemli açıklamalar yapacak... Kılıçdaroğlu'nun bu konuda cesur çıkışlar yapacağı, geçmişte yapılan, "kol kırılır yen içinde kalır" gibi bir tavır takınmayacağı bekleniyor.
Kulislerde şu noktanın altı da çiziliyor; Kılıçdaroğlu yeni yönetim ekibini belirleyecek ama toplumun karşısına sadece eşi Selvi Kılıçdaroğlu çıkacak. Bu duygusal bir mesaj mı yoksa manidar bir "hançer" hatırlatması mı bilemem ama yeni dönemde karşımıza geçmişten dersler çıkartan bir Kılıçdaroğlu portresi çıkacağı çok açık. Hatta Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeyde izlediği "otonom" dış politikaya ve onun hayata geçen hali "barış ve denge" siyasetine açık destek vermesi de sürpriz olmayacak...
Belki de gerçek Türkiye İttifakı'na giden yolun taşları döşeniyor, neden olmasın!
