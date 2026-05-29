CHP’de Özel-Kılıçdaroğlu krizi büyüyor: Aynı saatte iki ayrı program

A HABER HAZIRLIKLARI GÖRÜNTÜLEDİ Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Genel Merkez'de yoğun bir hazırlık olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yarına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yine genel başkan sıfatıyla gelecek. Burada büyük bir halk buluşması gerçekleştirilecek, partililerle bayramlaşılacak." dedi. Yeşiltaş, binadaki sembolik değişimi de şu sözlerle anlattı: "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı."

GENEL MERKEZ SEÇİM ATMOSFERİNE GİRDİ CHP Genel Merkezi çevresinde bayraklama çalışması yapılırken, bina yarınki program için yeniden düzenlendi. Yeşiltaş, hazırlıklara ilişkin, "Şu an Genel Merkez'de olağanüstü bir hareketlilik var. Yarınki bayramlaşma programı için özel bir hazırlık yapılıyor. Yaklaşık yarım saat önce araçlar buraya geldi, bina CHP bayraklarıyla donatılıyor. Sanki bir seçim hazırlığı varmış gibi bir hava hakim." ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, akşam saatlerinde Genel Merkez'e asılacak pankarta da dikkat çekerek, "Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir fotoğrafı asılacak. Ve bu fotoğrafın hemen altına 'Şimdi Arınma Zamanı' yazılacak. Bu mesaj parti içindeki hesaplaşmanın en net işareti olacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN NE SÖYLEYECEĞİ MERAK KONUSU Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı konuşmada parti içindeki sürece ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Daha önce "Henüz konuşmadım, anlatacaklarım var" diyen Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'deki konuşmasında "arınma" vurgusunu öne çıkaracağı değerlendiriliyor. Yeşiltaş da Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. 2,5 yılın ardından mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, burada oluşturulan özel platformda konuşmasını yapacak. Konuşmanın sonunda ise barış ve yeni bir başlangıç mesajı olarak beyaz güvercinler uçuracak." bilgisini paylaştı.

ÖZEL'DEN AYNI SAATE KARŞI PROGRAM CHP'de gözler Genel Merkez'e çevrilmişken, Özgür Özel cephesi de aynı saat için Ankara İl Başkanlığı'nda ayrı bir program hazırladı. Özel'in sosyal medya üzerinden partilileri Güvenpark'a çağırdığı, Ankara milletvekillerinin de gün boyunca mahalle mahalle gezerek destekçileri programa davet ettiği öğrenildi. Yeşiltaş, Özel'in programını, "Aynı saatlerde, yani saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Özgür Özel tüm partilileri sosyal medya üzerinden Güvenpark'a çağırdı. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşanacak." sözleriyle aktardı.