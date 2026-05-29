CHP’de Özel-Kılıçdaroğlu krizi büyüyor: Aynı saatte iki ayrı program
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00’te Genel Merkez’de partililere hitap edecek. Özgür Özel ise aynı saat için Ankara İl Başkanlığı’nın bulunduğu Güvenpark’ta ayrı program organize etti. Genel Merkez’e asılacak "Şimdi arınma zamanı" pankartı ve karşılıklı çağrılar, CHP’deki saflaşmayı görünür hale getirdi.
- Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00'te Genel Merkez'e gelerek partililere hitap edecek.
- CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirilerek yerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı ve binaya 'Şimdi arınma zamanı' yazılı pankart hazırlandı.
- Özgür Özel aynı gün ve saatte Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta ayrı bir bayramlaşma programı düzenleyecek.
- Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in 'Yürümek' şiiri eşliğinde kürsüye çıkacağı ve konuşma sonunda beyaz güvercin uçurulacağı belirtildi.
- 81 ilden gelen partililerin ve delegelerin hangi programa katılacağı CHP'deki saflaşmayı gösterecek.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Genel Merkez'e giderek partililere hitap etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun dönüşü için binada kapsamlı hazırlık yapılırken, Özgür Özel'in de aynı gün ve aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta ayrı bir bayramlaşma programı organize etmesi, CHP'deki krizi yeni bir aşamaya taşıdı.
GENEL MERKEZ'DE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 3 yıl aradan sonra yeniden genel başkan sıfatıyla CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Programda partililerle bayramlaşılacak, ardından Kılıçdaroğlu özel olarak hazırlanan platformda konuşma yapacak.
Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesi Genel Merkez binasında dikkat çeken değişikliklere gidildi. Odalarda düzenleme yapıldığı, Özgür Özel'e ait fotoğrafların duvarlardan indirildiği, yerlerine ise Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının asıldığı öğrenildi.
DÖNÜŞÜN SLOGANI: "ŞİMDİ ARINMA ZAMANI"
Genel Merkez'e Kılıçdaroğlu'nun dev fotoğrafının asılacağı, fotoğrafın altında ise "Şimdi arınma zamanı" ifadesinin yer alacağı belirtildi. Binanın çevresinin de "Adalet ve Liyakat" yazılı pankartlarla donatılacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye Nazım Hikmet'in "Yürümek" şiiri eşliğinde çıkacağı, konuşmasının ardından da beyaz güvercin uçurularak "barış" mesajı verileceği ifade edildi. Kulislerde programda "Gül ki Güller Açsın" şarkısının kullanılacağı öne sürülürken, bu iddia parti kaynakları tarafından yalanlandı.
A HABER HAZIRLIKLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Genel Merkez'de yoğun bir hazırlık olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yarına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yine genel başkan sıfatıyla gelecek. Burada büyük bir halk buluşması gerçekleştirilecek, partililerle bayramlaşılacak." dedi.
Yeşiltaş, binadaki sembolik değişimi de şu sözlerle anlattı:
"Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı."
GENEL MERKEZ SEÇİM ATMOSFERİNE GİRDİ
CHP Genel Merkezi çevresinde bayraklama çalışması yapılırken, bina yarınki program için yeniden düzenlendi. Yeşiltaş, hazırlıklara ilişkin, "Şu an Genel Merkez'de olağanüstü bir hareketlilik var. Yarınki bayramlaşma programı için özel bir hazırlık yapılıyor. Yaklaşık yarım saat önce araçlar buraya geldi, bina CHP bayraklarıyla donatılıyor. Sanki bir seçim hazırlığı varmış gibi bir hava hakim." ifadelerini kullandı.
Yeşiltaş, akşam saatlerinde Genel Merkez'e asılacak pankarta da dikkat çekerek, "Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir fotoğrafı asılacak. Ve bu fotoğrafın hemen altına 'Şimdi Arınma Zamanı' yazılacak. Bu mesaj parti içindeki hesaplaşmanın en net işareti olacak." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN NE SÖYLEYECEĞİ MERAK KONUSU
Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı konuşmada parti içindeki sürece ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Daha önce "Henüz konuşmadım, anlatacaklarım var" diyen Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'deki konuşmasında "arınma" vurgusunu öne çıkaracağı değerlendiriliyor.
Yeşiltaş da Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. 2,5 yılın ardından mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, burada oluşturulan özel platformda konuşmasını yapacak. Konuşmanın sonunda ise barış ve yeni bir başlangıç mesajı olarak beyaz güvercinler uçuracak." bilgisini paylaştı.
ÖZEL'DEN AYNI SAATE KARŞI PROGRAM
CHP'de gözler Genel Merkez'e çevrilmişken, Özgür Özel cephesi de aynı saat için Ankara İl Başkanlığı'nda ayrı bir program hazırladı. Özel'in sosyal medya üzerinden partilileri Güvenpark'a çağırdığı, Ankara milletvekillerinin de gün boyunca mahalle mahalle gezerek destekçileri programa davet ettiği öğrenildi.
Yeşiltaş, Özel'in programını, "Aynı saatlerde, yani saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Özgür Özel tüm partilileri sosyal medya üzerinden Güvenpark'a çağırdı. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşanacak." sözleriyle aktardı.
CHP'DE SAFLAR YARIN NETLEŞECEK
CHP'de aynı gün ve aynı saate denk gelen iki ayrı program, parti örgütünde yaşanan ayrışmayı görünür hale getirdi. Türkiye'nin 81 ilinden çok sayıda partilinin Ankara'ya gelmesi beklenirken, delegelerin ve örgütlerin hangi adrese yöneleceği merak konusu oldu.
Partililerin bir bölümünün Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması, diğer grubun ise Özel'e destek için Ankara İl Başkanlığı'ndaki programa katılması bekleniyor.
Yeşiltaş, yarınki tablonun parti içindeki güç dengesini göstereceğini belirterek, "Yarın saflar net bir şekilde görülecek. Hangi milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında Genel Merkez'de olacak, kaç milletvekili Özgür Özel'le Güvenpark'ta bayramlaşacak, bunları tek tek göreceğiz. İl örgütleri, ilçe başkanları ve parti tabanı yarın ikiye bölünmüş bu tabloyu yerinde izleyecek." dedi.