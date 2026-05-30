Türkiye'den enerji tarihinin en büyük toplu açılışı: Tek törenle 6 milyar dolarlık rekor devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş enerjisinde son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık kurulu güce ulaşıldığını açıkladı.

Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavatın üzerine çıkarmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım ve reform süreci yürütüyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü toplamı Nisan ayı itibarıyla 41 bin 844 megavata yükselerek toplam kurulu gücün yüzde 33,3'ünü oluşturdu.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Nisan 2026'da 125 bin 410 megavata yükselirken, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62,5'e karşılık gelen 78 bin 377 megavata ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında toplam 6 milyar dolar değerinde 8 bin 200 megavatlık yenilenebilir enerji tesisinin açılışını yapacak.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yenilenebilir enerjide de atağa geçti.

Bugün Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu'nun 4 reaktörünün toplamı ile 4 bin 800 megavat, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın 2 bin 400 megavat, Keban Barajı'nın ise bin 330 megavat büyüklüğe sahip oldukları dikkate alındığında, 8 bin 200 megavatlık tesis açılışı bir rekor olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın Nisan ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata yükselirken, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.