Türkiye'den enerji tarihinin en büyük toplu açılışı: Tek törenle 6 milyar dolarlık rekor devreye giriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran’da Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katılarak toplam 6 milyar dolar değerinde 8 bin 200 megavatlık tesisin açılışını yapacak.
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yenilenebilir enerjide de atağa geçti.
3 HAZİRAN'DA TARİHİ AÇILIŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılarak yatırımların resmi açılışını gerçekleştirecek.
Erdoğan, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal alanında toplam 6 milyar dolar değerinde 8 bin 200 megavatlık tesisin açılışını yapacak.
Bugün Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu'nun 4 reaktörünün toplamı ile 4 bin 800 megavat, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın 2 bin 400 megavat, Keban Barajı'nın ise bin 330 megavat büyüklüğe sahip oldukları dikkate alındığında, 8 bin 200 megavatlık tesis açılışı bir rekor olarak kayıtlara geçecek.
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın Nisan ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata yükselirken, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.
KURULU GÜCÜN 3'TE 2'Sİ
Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3'e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3'lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji verilerini değerlendirerek elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini anlattı. Bayraktar, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.
HEDEF ARTACAK
Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavatın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor.
Öte yandan 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın kişinin katılımının beklendiği ve dünya iklim politikalarına yön verecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) yenilenebilir enerji için de milat olacak.
Haber: Barış Şimşek