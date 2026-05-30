Evlenmek isteyenlere düğün rehberi: Davetiyeden salona güncel maliyetler
Havalar ısındı, düğün mevsimi başladı. TAKVİM de evlilik hazırlığı yapanlar için fiyatları araştırdı. Bu yaz evlenmek isteyenler 150 bin liraya da düğün yapabilecek, 2 milyon liraya da...
- Türkiye'de düğün masrafları 150 bin liradan başlayarak 2 milyon liraya kadar çıkıyor.
- Düğün salonları 60 bin ile 300 bin lira arasında kiralanırken, yemekli menülerde kişi başı fiyat 450 ile 3 bin lira arasında değişiyor.
- Gelinlik fiyatları 30 bin ile 100 bin lira arasında değişirken, kiralık seçenekler 9 bin ile 35 bin lira arasında bulunuyor.
- Fotoğrafçı ücretleri çekim türüne göre 3 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.
- Gelin kuaförü için saç ve makyaj hizmeti 2 bin 500 liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıkıyor.
Yaz mevsimi yaklaşırken; evlenme hayali kuran gençleri düğün telaşı sardı. TAKVİM de düğün hazırlığı yapanlar için fiyatları araştırdı. Bu yıl düğün masrafları 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Bu rakam; bulunulan şehre, tarihe, mekana, davetli sayısına ve fotoğraf, müzik, dekorasyon gibi ek hizmet tercihlerine göre değişkenlik gösteriyor.
EN BÜYÜK PAY SALONUN
Bütçenin en büyük payını düğün salonu alırken, ortalama kiralama bedeli 60 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Tercih edilen mekana (salon, kır, otel), hizmet içeriğine, malzeme kalitesine ve lokasyona göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyat, yemeksiz seçenek ya da kokteyl menüsü tercih edilirse 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor.
Yemekli menüde kişi başı fiyat 450 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Otel düğünü talebi olanlar için orta segment mekanlarda kişi başı yemekli fiyat bin 500 ile 2 bin lira arasında bulunuyor.
Üst segment otellerde ise kişi başı fiyat 2 bin ile 5 bin arasında değişirken; bazı lüks mekanlarda euro bazında fiyat veriliyor, kişi başı 150 euroya kadar çıkılıyor. Bu, ortalama 300 kişilik bir düğün için 2 milyon liralık bir maliyet anlamına geliyor.
KİRALIK DA TERCİH EDİLİYOR
Gelinliklerde ortalama fiyat 50 bin ile 150 bin arasında değişirken, kiralık tercih edenler için maliyet 9 bin- 35 bin lira seviyesinde bulunuyor. Ayrıca hazır giyim mağazalarında 30 bin ile 100 bin lira arasında gelinlik modelleri bulmak mümkün oluyor. Özel tasarım ve lüks modellerde ise fatura kabararak 100 bin liradan başlıyor, kumaş kalitesi ve işçiliğe göre artıyor. Damatlık fiyatları ise 15 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Yine özel dikim tercih edilirse fiyatlar katlanıyor. Ayrıca kiralama fiyatları da 7 bin ile 12 bin lira arasında bulunuyor.
3 BİN LİRAYA FOTOĞRAF
Fotoğrafçı fiyatları, çekim türüne ve süresine bağlı olarak 3 bin lira ile 40 bin lira arasında geniş bir yelpazede bulunuyor. Ortalama bir dış çekim paketi 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Örneğin; tek mekan dış çekim, sınırlı fotoğraf karesi ve albüm setleri 3 bin liradan başlayıp, 10-15 bin liraya kadar çıkıyor. Gün boyu süren düğün hikayesi, dış çekim, drone çekimi ve panoramik albüm içeren paketler ise 20 bin ile 40 bin lira bandında bulunuyor.
HER BÜTÇEYE GÖRE KUAFÖR
Gelin için saç ve makyaj da yüksek maliyetli kalemlerden biri. Kuaför ücretleri 2 bin 500 liradan başlamak üzere 50 bin liraya kadar çıkıyor. Buradaki büyük fiyat farkına, paketin kapsamı ve hizmetin dış mekanda yapılıp yapılmadığı gibi konular sebep oluyor. Örneğin; Ankara'da bir kuaför, gelinin mekana gelmesi halinde saç ve makyaj için 17 bin liralık fatura çıkarırken, hizmetin dış bir mekanda yapılması halinde fiyatı 28 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.
Diğer masraf kalemlerinden biri olan davetiye fiyatları ise model, kağıt kalitesi ve adede bağlı olarak oldukça değişken. Genel olarak 100 adet standart davetiye yaklaşık 500 lira ile bin lira bandından başlarken, özel tasarım veya şeffaf modellerde fiyatlar artıyor.
|KALEM
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|Düğün salonu
|60.000 TL
|2.000.000 TL
|Gelinlik
|30.000 TL
|100.000+ TL
|Damatlık
|15.000 TL
|50.000+ TL
|Kuaför
|2.500 TL
|50.000 TL
|Davetiye
|500 TL
|1.000 TL
|Fotoğraf
|3.000 TL
|40.000 TL
Haber:Ezgi Acer
