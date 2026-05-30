Evlenmek isteyenlere düğün rehberi: Davetiyeden salona güncel maliyetler

Gelin kuaförü için saç ve makyaj hizmeti 2 bin 500 liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıkıyor.

Fotoğrafçı ücretleri çekim türüne göre 3 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.

Gelinlik fiyatları 30 bin ile 100 bin lira arasında değişirken, kiralık seçenekler 9 bin ile 35 bin lira arasında bulunuyor.

Yaz mevsimi yaklaşırken; evlenme hayali kuran gençleri düğün telaşı sardı. TAKVİM de düğün hazırlığı yapanlar için fiyatları araştırdı. Bu yıl düğün masrafları 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Bu rakam; bulunulan şehre, tarihe, mekana, davetli sayısına ve fotoğraf, müzik, dekorasyon gibi ek hizmet tercihlerine göre değişkenlik gösteriyor.

Düğün masrafları 150 bin liradan başlıyor.

EN BÜYÜK PAY SALONUN

Bütçenin en büyük payını düğün salonu alırken, ortalama kiralama bedeli 60 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Tercih edilen mekana (salon, kır, otel), hizmet içeriğine, malzeme kalitesine ve lokasyona göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyat, yemeksiz seçenek ya da kokteyl menüsü tercih edilirse 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor.

Yemekli menüde kişi başı fiyat 450 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Otel düğünü talebi olanlar için orta segment mekanlarda kişi başı yemekli fiyat bin 500 ile 2 bin lira arasında bulunuyor.

Üst segment otellerde ise kişi başı fiyat 2 bin ile 5 bin arasında değişirken; bazı lüks mekanlarda euro bazında fiyat veriliyor, kişi başı 150 euroya kadar çıkılıyor. Bu, ortalama 300 kişilik bir düğün için 2 milyon liralık bir maliyet anlamına geliyor.