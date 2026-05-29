Vergide sıra ünlü modacılarda! Eksik beyan 500 milyonluk kayıt dışı gelir: Listede 20 isim var

Şimdi de öğrendiğime göre sıra ünlü modacılara geldi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi tarafından giyim eşyalarının imalatına yönelik faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi. Vergi denetimine alınacak ilk grubu ünlü sanatçılara konser, gala gibi sahneleri için tasarım elbiseler yapan veya Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün, nişan veya özel davetleri için özel tasarım gelinlik, gece elbisesi, damatlık gibi kıyafet tasarımlarında bulunan modacılar oluşturuyor. Bu kapsamda ilk etapta 20'den fazla modacının denetime alınması planlanıyor.

Vergi Tanınmış birçok modacının elden yapılan ödemeler, işçilere, çalışanlara veya akrabalara yapılan gönderimler, bireysel hesaplara gelen paraların beyan dışı bırakılması gibi farklı yöntemlerle sadece 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı vergisiz elde ettikleri tahmin ediliyor.

Hazır giyim

Yapılan analizlere göre, online mağazalarda da satış yapan ve düşük sayıda giyim eşyası satışı kayıtlara yansıyan modacıların elde ettikleri gelirler ile beyan ettikleri ve harcamaları birbirleriyle uyuşmuyor. Modacıların düşük gelirlerine rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım ve satımı gerçekleştirmesi, lüks gayrimenkul ve araç satın alımları da Maliye'nin dikkatinden kaçmamış durumda. Bu analizler neticesinde kayıt dışılık yönünden yüksek riskli görülen farklı kesimlerden mükelleflerle sektörel denetimin kapsamının genişletileceği anlaşılıyor.



Belli ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıtdışılıkla daha etkin mücadele için düğmeye bastı. Vergide adalet ve etkinlik kapsamında çok kazanıp vergisini vermeyen ya da eksik beyan gösteren sektörleri yakın mercek altında tutmaya devam edecek."

Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi