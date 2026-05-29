Vergide sıra ünlü modacılarda! Eksik beyan 500 milyonluk kayıt dışı gelir: Listede 20 isim var
Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından vergi denetimlerinde sıra moda sektörüne geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelir ve eksik beyan şüphesi bulunan tanınmış modacılara yönelik kapsamlı inceleme başlatırken, ilk etapta 20’den fazla ismin denetim kapsamına alınması planlanıyor. Modacıların beyan dışı bırakılan gelirlerinin 500 milyon lirayı aşabileceği tahmin ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi denetimlerinin kapsamını genişletiyor.
ÜNLÜ MODACILARIN GELİRLERİ RADARA TAKILDI
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda moda sektörü mercek altına alınırken, özellikle özel tasarım gelinlik, gece elbisesi ve sahne kostümleri hazırlayan tanınmış modacıların gelirleri incelemeye alındı. Analizlerde, sektörde yüz milyonlarca liralık gelirin beyan dışı bırakılmış olabileceğine yönelik bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 29 Mayıs tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Sporcular, influcerlar, doktorlar, avukatlar derken vergi denetimlerinde sıra modacılara geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, moda sektörünü hedefleyen vergi denetimleri başlatıyor. Denetimlere, geniş çevrelerce tanınan 20'den fazla modacıdan başlanacak. Sektör üzerinde farklı alanlara yoğunlaşacak denetimlerle vergisel kayıp kaçağın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Biliyorsunuz, bir süredir Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi sektörleri radara almış durumda. Lüks yaşam sürmesine rağmen vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimler yapılıyor. En son farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun gelirleri incelendi, bunlardan 228'i riskli bulunarak denetime tabi tutuldu. İncelemelerde futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda yüksek gelir elde eden sporcuların önemli bir kısmının dört büyükler ile sözleşme imzaladığı belirlendi. Ayrıca, şarta bağlı olmayan garanti gelirlerin de dâhil edildiği hesaplamalar sonucunda, ücret mahiyetindeki 5 milyar liralık gelirin beyan edilmediği ortaya konuldu.
Şimdi de öğrendiğime göre sıra ünlü modacılara geldi.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi tarafından giyim eşyalarının imalatına yönelik faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi.
Vergi denetimine alınacak ilk grubu ünlü sanatçılara konser, gala gibi sahneleri için tasarım elbiseler yapan veya Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün, nişan veya özel davetleri için özel tasarım gelinlik, gece elbisesi, damatlık gibi kıyafet tasarımlarında bulunan modacılar oluşturuyor. Bu kapsamda ilk etapta 20'den fazla modacının denetime alınması planlanıyor.
Tanınmış birçok modacının elden yapılan ödemeler, işçilere, çalışanlara veya akrabalara yapılan gönderimler, bireysel hesaplara gelen paraların beyan dışı bırakılması gibi farklı yöntemlerle sadece 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı vergisiz elde ettikleri tahmin ediliyor.
Yapılan analizlere göre, online mağazalarda da satış yapan ve düşük sayıda giyim eşyası satışı kayıtlara yansıyan modacıların elde ettikleri gelirler ile beyan ettikleri ve harcamaları birbirleriyle uyuşmuyor. Modacıların düşük gelirlerine rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım ve satımı gerçekleştirmesi, lüks gayrimenkul ve araç satın alımları da Maliye'nin dikkatinden kaçmamış durumda. Bu analizler neticesinde kayıt dışılık yönünden yüksek riskli görülen farklı kesimlerden mükelleflerle sektörel denetimin kapsamının genişletileceği anlaşılıyor.
Belli ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıtdışılıkla daha etkin mücadele için düğmeye bastı. Vergide adalet ve etkinlik kapsamında çok kazanıp vergisini vermeyen ya da eksik beyan gösteren sektörleri yakın mercek altında tutmaya devam edecek."