Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Türkiye'nin batısında yazdan kalma bir gün yaşanırken kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Karadeniz genelinde sağanak yağışlar beklenirken Doğu Anadolu'nun doğusunda da gök gürültülü yağışlar görülecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz'in büyük bölümünde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ayrıca Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

SICAKLIKLAR KUZEYBATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

MARMARA BÖLGESİ

İl Hava Durumu Sıcaklık Çanakkale Parçalı ve az bulutlu 24°C İstanbul Parçalı ve az bulutlu 23°C Kırklareli Parçalı ve az bulutlu 26°C Sakarya Parçalı ve az bulutlu 25°C

EGE BÖLGESİ

İl Hava Durumu Sıcaklık Afyonkarahisar Az bulutlu ve açık 19°C Denizli Az bulutlu ve açık 27°C İzmir Az bulutlu ve açık 29°C Manisa Az bulutlu ve açık 27°C

AKDENİZ BÖLGESİ

İl Hava Durumu Sıcaklık Adana Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C Antalya Parçalı ve az bulutlu 28°C Burdur Parçalı ve az bulutlu 24°C Hatay Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ