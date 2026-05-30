CANLI YAYIN
Geri

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı

Meteoroloji'den alınan son dakika verilerine göre yeni güne yurdun büyük bölümünde sakin hava koşullarıyla başlanırken Karadeniz ve Doğu Anadolu için yağış uyarıları öne çıktı. Batı ve Güney Ege'de güneşli hava etkisini sürdürürken Karadeniz kıyıları ile doğu illerinde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Uzmanlar özellikle kuvvetli rüzgar beklenen Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. İşte 30 Mayıs bölge bölge yurtta hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
  • Türkiye'nin batı kesimlerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
  • Hava sıcaklıkları kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak.
  • Karadeniz'de deniz ulaşımında rüzgar 3-7 kuvvetinde, dalgalar 1,5-3,0 metre yüksekliğinde olacak.

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Türkiye'nin batısında yazdan kalma bir gün yaşanırken kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Karadeniz genelinde sağanak yağışlar beklenirken Doğu Anadolu'nun doğusunda da gök gürültülü yağışlar görülecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-1

KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz'in büyük bölümünde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ayrıca Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-2

SICAKLIKLAR KUZEYBATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-3

MARMARA BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

ÇanakkaleParçalı ve az bulutlu24°C
İstanbulParçalı ve az bulutlu23°C
KırklareliParçalı ve az bulutlu26°C
SakaryaParçalı ve az bulutlu25°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-4

EGE BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

AfyonkarahisarAz bulutlu ve açık19°C
DenizliAz bulutlu ve açık27°C
İzmirAz bulutlu ve açık29°C
ManisaAz bulutlu ve açık27°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-5

AKDENİZ BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

AdanaParçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28°C
AntalyaParçalı ve az bulutlu28°C
BurdurParçalı ve az bulutlu24°C
HatayParçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-6

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

AnkaraParçalı ve az bulutlu20°C
ÇankırıParçalı bulutlu20°C
EskişehirParçalı ve az bulutlu21°C
KonyaParçalı ve az bulutlu19°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-2

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

BoluParçalı ve çok bulutlu19°C
DüzceParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı23°C
KastamonuParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı18°C
ZonguldakParçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı21°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-3

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

AmasyaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı20°C
ArtvinParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı14°C
SamsunParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı20°C
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı17°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-4

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

ErzurumParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı14°C
KarsParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı14°C
MalatyaParçalı bulutlu22°C
VanParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı18°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-5

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava Durumu

Sıcaklık

DiyarbakırParçalı ve çok bulutlu26°C
MardinParçalı bulutlu24°C
SiirtParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24°C
ŞanlıurfaParçalı bulutlu27°C

30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı-6

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Bölge

Hava Durumu

Rüzgar

Dalga

KaradenizParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı3-7 kuvvetinde1,5-3,0 m
MarmaraParçalı bulutlu3-5 kuvvetinde0,5-1,5 m
EgeParçalı ve az bulutlu3-6 kuvvetinde1,0-2,5 m
AkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağışlı3-5 kuvvetinde1,0-2,0 m
Van GölüParçalı ve çok bulutlu, akşama kadar sağanak yağışlı3-6 kuvvetinde0,25-0,75 m
Takvim Kaynak Tercihleri
Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: 20 il için sarı kod verildi! İstanbul, Ankara...
SONRAKİ HABER

Kuvvetli sağanak geliyor!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler