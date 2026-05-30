30 Mayıs hava durumu | Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il uyarı
Meteoroloji'den alınan son dakika verilerine göre yeni güne yurdun büyük bölümünde sakin hava koşullarıyla başlanırken Karadeniz ve Doğu Anadolu için yağış uyarıları öne çıktı. Batı ve Güney Ege'de güneşli hava etkisini sürdürürken Karadeniz kıyıları ile doğu illerinde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Uzmanlar özellikle kuvvetli rüzgar beklenen Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. İşte 30 Mayıs bölge bölge yurtta hava durumu raporu.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
- Türkiye'nin batı kesimlerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Hava sıcaklıkları kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
- Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak.
- Karadeniz'de deniz ulaşımında rüzgar 3-7 kuvvetinde, dalgalar 1,5-3,0 metre yüksekliğinde olacak.
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Türkiye'nin batısında yazdan kalma bir gün yaşanırken kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Karadeniz genelinde sağanak yağışlar beklenirken Doğu Anadolu'nun doğusunda da gök gürültülü yağışlar görülecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz'in büyük bölümünde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ayrıca Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
SICAKLIKLAR KUZEYBATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
MARMARA BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Çanakkale
|Parçalı ve az bulutlu
|24°C
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|23°C
|Kırklareli
|Parçalı ve az bulutlu
|26°C
|Sakarya
|Parçalı ve az bulutlu
|25°C
EGE BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Afyonkarahisar
|Az bulutlu ve açık
|19°C
|Denizli
|Az bulutlu ve açık
|27°C
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|29°C
|Manisa
|Az bulutlu ve açık
|27°C
AKDENİZ BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Adana
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
|Antalya
|Parçalı ve az bulutlu
|28°C
|Burdur
|Parçalı ve az bulutlu
|24°C
|Hatay
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|25°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|20°C
|Çankırı
|Parçalı bulutlu
|20°C
|Eskişehir
|Parçalı ve az bulutlu
|21°C
|Konya
|Parçalı ve az bulutlu
|19°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Bolu
|Parçalı ve çok bulutlu
|19°C
|Düzce
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|23°C
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|18°C
|Zonguldak
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|21°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Amasya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|20°C
|Artvin
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|14°C
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|20°C
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|17°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|14°C
|Kars
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|14°C
|Malatya
|Parçalı bulutlu
|22°C
|Van
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|18°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
İl
Hava Durumu
Sıcaklık
|Diyarbakır
|Parçalı ve çok bulutlu
|26°C
|Mardin
|Parçalı bulutlu
|24°C
|Siirt
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24°C
|Şanlıurfa
|Parçalı bulutlu
|27°C
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Bölge
Hava Durumu
Rüzgar
Dalga
|Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|3-7 kuvvetinde
|1,5-3,0 m
|Marmara
|Parçalı bulutlu
|3-5 kuvvetinde
|0,5-1,5 m
|Ege
|Parçalı ve az bulutlu
|3-6 kuvvetinde
|1,0-2,5 m
|Akdeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağışlı
|3-5 kuvvetinde
|1,0-2,0 m
|Van Gölü
|Parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar sağanak yağışlı
|3-6 kuvvetinde
|0,25-0,75 m