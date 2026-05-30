Mehmet Sevigen'den CHP'deki çifte bayramlaşmaya tepki: "Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00'te genel merkezde bayramlaşma programı düzenlerken, Manisa Milletvekili Özgür Özel aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda ayrı bir tören yapacak.

Tarihi bir güne uyanan CHP'de bugün bir kez daha kılıçlar çekilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkezde geniş kapsamlı bir bayramlaşma programı düzenleyerek kalabalığa hitap edecek.



SEVİGEN'DEN ÖZEL'E ÇİFTE BAYRAMLAŞMA TEPKİSİ Manisa Milletvekili Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda benzer bir tören yapacak. Genel Başkanlık makamına adeta meydan okurcasına böyle bir karar alan Özel'e bir tepki de eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den geldi.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.) ÖZEL BÜYÜK YANLIŞ YAPTI Sabah'tan Murat Yıldırımhan'ın haberine göre; Sevigen, kendisinin de bugün genel merkezde olacağını belirterek "Özgür Bey bu alternatif bayramlaşma programı ile çok büyük bir yanlış yaptı. CHP'de bu görüntüleri ortaya çıkarmanın kimseye bir kazancı olmaz. En başta da kendisine hiçbir yararı olmaz. Tüm örgüte sesleniyorum. Genel merkezin çağrısına uyun, parti binasına gelin. Bir partide genel başkanın çağrısı varsa herkesin görevi buna uymaktır. Özgür Özel tüm siyasi geçmişini Kemal Bey'e borçlu. Önce parti içerisindeki vefa duygusunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.