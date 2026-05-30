Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin 3 eski yıldızına kanca! 2 kaleci 1 sağ bek hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe’nin eski oyuncularına çevirdi. Siyah-beyazlıların kalede Altay Bayındır ve Berke Özer’i gündemine aldığı, sağ bek için ise Göztepe’nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan’ı takip ettiği öğrenildi.

  • Beşiktaş yeni sezon için kaleci ve sağ bek mevkilerine transfer yapmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.
  • Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş'ın kaleci transferinde ilk hedefi olarak öne çıktı.
  • Lille forması giyen Berke Özer, Altay Bayındır transferi gerçekleşmezse Beşiktaş'ın alternatif kaleci adayı olarak belirlendi.
  • Göztepe'nin sağ beki Arda Okan Kurtulan, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi.
  • Göztepe yönetimi, piyasa değeri 7 milyon euro olan Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken, yönetimin özellikle kaleci ve sağ bek bölgelerine takviye yapmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimler arasında dikkat çeken ortak nokta ise Fenerbahçe bağlantısı oldu. Daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır ve Berke Özer'in yanı sıra Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan da Beşiktaş'ın radarına girdi.

Beşiktaş'ta ilk hedef Altay Bayındır.
ALTAY İLK HEDEF, BERKE ALTERNATİF

Kaleci transferini öncelikli konu olarak belirleyen Beşiktaş, uzun süredir Manchester United forması giyen Altay Bayındır için temaslarını sürdürüyor.

İngiliz ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan milli kalecinin ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken, kulübünün de transfer sürecinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yönetim, Altay transferinde önemli aşama kaydetmesine rağmen alternatif planlarını da hazır tutuyor.

Bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Berke Özer'in listenin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Berke Özer'i de listesine aldı

GİRİŞİMLER ALTAY'A BAĞLI

Siyah-beyazlılar, Altay ile anlaşma sağlanamaması halinde 25 yaşındaki file bekçisi için resmi girişimlerde bulunacak.

Bu sezon 38 maçta görev yapan Berke, 12 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

SAĞ BEKTE ARDA OKAN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Göztepe'nin yükselen değeri Arda Okan Kurtulan oldu.

Sağ bek başta olmak üzere farklı mevkilerde görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

Arda Okan Kurtulan'a devlerin ilgisi var

15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Siyah-beyazlıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Göztepe yönetiminin bonservis konusunda geri adım atmaya niyetli olmadığı aktarıldı.

İzmir temsilcisinin piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde gösterilen Arda Okan için 15 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ifade edildi.

Arda Okan Fenerbahçe altyapısında yetişti
Teknik heyetin gelecek sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan genç futbolcunun daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve çeşitli Avrupa kulüplerinin de gündemine geldiği belirtilirken, Beşiktaş'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

