Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin 3 eski yıldızına kanca! 2 kaleci 1 sağ bek hamlesi

Beşiktaş Berke Özer'i de listesine aldı GİRİŞİMLER ALTAY'A BAĞLI Siyah-beyazlılar, Altay ile anlaşma sağlanamaması halinde 25 yaşındaki file bekçisi için resmi girişimlerde bulunacak.



Bu sezon 38 maçta görev yapan Berke, 12 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.



SAĞ BEKTE ARDA OKAN GÜNDEMDE Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Göztepe'nin yükselen değeri Arda Okan Kurtulan oldu. Sağ bek başta olmak üzere farklı mevkilerde görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla birçok kulübün dikkatini çekti.