Başkan Erdoğan Azerin’in Türkler geliyor şarkısına eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma ve İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan, programda Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in seslendirdiği “Türkler Geliyor” eserine eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma ve İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü programına katıldı.
Programda, Türk dünyasının güçlü seslerinden Azerin sahne aldı. Azerin, büyük beğeni toplayan "Türkler Geliyor" eserini seslendirdi.
Başkan Erdoğan da şarkının coşkulu nakaratına eşlik ederek tempo tuttu. O anlar programa katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
