Başkan Erdoğan Azerin’in Türkler geliyor şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma ve İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü programına katıldı.

Başkan Erdoğan Türkler geliyor şarkısına eşlik etti

Programda, Türk dünyasının güçlü seslerinden Azerin sahne aldı. Azerin, büyük beğeni toplayan "Türkler Geliyor" eserini seslendirdi.

Başkan Erdoğan da şarkının coşkulu nakaratına eşlik ederek tempo tuttu. O anlar programa katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

