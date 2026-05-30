Askere gidecekler dikkat: İşte kıdem tazminatı, işe dönüş ve işsizlik maaşı haklarınız!

Gençlerin pek çoğu iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Bu gençlere sosyal güvenlik mevzuatıyla pek çok imkan sunuluyor. Askere giderken kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı bulunan çalışanlara, dönüşte iş ya da maaş imkanının sunulması gençlere nefes aldırıyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte askere giden gençlerin hakları...

TAZMİNAT HAKKI

Çalışanlar askere giderken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. İş Kanunu'na göre, aynı iş yerinde 1 yılı dolduran işçiler, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bunun için çalışanın, işverene iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiğini bildirmesi ve dilekçesine askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de eklemesi gerekiyor. Askere giderken kıdem tazminatı ödenen çalışana, ihbar tazminatı ise verilmiyor.

İŞE DÖNÜŞ İMKANI

Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı iş yerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesiyle güvence altına alınmış durumda.