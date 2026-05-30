Askere gidecekler dikkat: İşte kıdem tazminatı, işe dönüş ve işsizlik maaşı haklarınız!
Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılan çalışanlar, kıdem tazminatını alırken; askerlik bitince işe geri dönüş ya da işsizlik maaşı imkanlarından yararlanabiliyor. İşte detayları...
- İş Kanunu'na göre aynı iş yerinde 1 yılını dolduran çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrılırken kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.
- Askerlik görevini tamamlayan işçiler terhisten sonraki 2 ay içinde başvuruda bulunursa işveren onları eski veya benzer işlerde çalıştırmak zorunda kalıyor.
- Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar son 3 yılda 600 gün primi ve son 120 günde hizmet akdi şartını taşıyorsa işsizlik maaşı alabiliyor.
- İşsizlik maaşı askerlik sırasında ödenmiyor ancak terhis sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulursa kalan ödenekler ödeniyor.
- İşveren işe alma yükümlülüğünü yerine getirmezse işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemek durumunda kalıyor.
Gençlerin pek çoğu iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Bu gençlere sosyal güvenlik mevzuatıyla pek çok imkan sunuluyor. Askere giderken kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı bulunan çalışanlara, dönüşte iş ya da maaş imkanının sunulması gençlere nefes aldırıyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte askere giden gençlerin hakları...
TAZMİNAT HAKKI
Çalışanlar askere giderken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. İş Kanunu'na göre, aynı iş yerinde 1 yılı dolduran işçiler, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bunun için çalışanın, işverene iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiğini bildirmesi ve dilekçesine askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de eklemesi gerekiyor. Askere giderken kıdem tazminatı ödenen çalışana, ihbar tazminatı ise verilmiyor.
İŞE DÖNÜŞ İMKANI
Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı iş yerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesiyle güvence altına alınmış durumda.
Buna göre; askerlik nedeniyle işten ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, işveren onları eski işlerinde veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda.
Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor. Burada 2 aylık süreyi kaçırmamaya özen göstermek şart. Başvuruyu da noter kanalıyla ve yazılı yapmak çalışanın yararına olacaktır.
İŞSİZLİK PARASI DA VAR
Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılanlar, şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyor. Öncelikle son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş ve son 120 günde hizmet akdine sahip olunması şart.
Sigortalı işten çıkış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinde işten çıkış kodunun da '12-Askerlik' olarak bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca işten çıkış tarihi ile askerliğe sevk tarihi arasındaki sürenin 90 günü geçmemiş olması da önemli. İşsizlik maaşı askerde iken ödenmiyor, döndükten sonra veriliyor. Bunun için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor.
KIŞLADA ÖDENİR MI?
İşsizlik maaşı alırken askere gidenlerin de durumu merak ediliyor. Bu kişilerin askerdeyken ödeneği kesiliyor. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar İŞKUR'a başvurulursa kalan ödenekler alınmaya devam ediliyor.
