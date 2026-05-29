Dua Lipa evleniyor! Yılın düğününden ilk detaylar sızdı

DÜĞÜN İÇİN İTALYA İDDİASI Kulislerde konuşulan en güçlü iddialardan biri, düğünün İtalya'nın tarihi ve romantik dokusuyla bilinen Sicilya adasında, özellikle de Palermo kentinde gerçekleşeceği yönünde. Geçtiğimiz yaz döneminde birlikte tatil yaptıkları bu bölgeyi çok beğenen çiftin, konuklarının rahatı için lüks bir adreste şimdiden büyük bir katı kapatarak süit oda rezervasyonları yaptırdığı öne sürüldü. Bu rezervasyonun düğün mekanından ziyade, uzak yoldan gelecek konukların konaklaması için planlandığı belirtiliyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ DAVETLİ LİSTESİ VE "ARTI BİR" YASAĞIÜnlü çiftin sanat dünyasındaki çevresinin oldukça geniş olması, davetli listesini şimdiden bir yıldızlar geçidine dönüştürdü. Kulislerde dünya yıldızlarının, ünlü tasarımcıların ve müzik sektörünün dev isimlerinin bu listeye dahil olduğu konuşuluyor.

Ancak The Sun'a yansıyan iddialara göre, çift bu organizasyonu büyük bir şova dönüştürmek istemiyor. Sadece en yakın çevrelerini davet etmeyi planlayan ikilinin, gösterişten uzak kalmak adına bazı sürpriz isimleri liste dışı bıraktığı ve davetlilerin yanlarında getirebilecekleri "artı bir" (plus-one) haklarına ciddi sınırlamalar getirdiği öne sürüldü.

TARİH KRİZİ: KUTLAMA MI, GELİNLİK PROVASI MI? Düğünün tam olarak ne zaman yapılacağı konusunda ise uluslararası basında bir fikir ayrılığı yaşanıyor. İtalyan basınından Giornale di Sicilia kutlamaların eylül ayının ilk haftasında başlayacağını ve üç gün üç gece süreceğini iddia ederken, La Repubblica'ya konuşan yeni kaynaklar bu tarihin eylül ayında değil, önümüzdeki haziran ayında olabileceğini savunuyor.