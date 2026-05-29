Dua Lipa evleniyor! Yılın düğününden ilk detaylar sızdı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Üç gün sürecek rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü çiftin gizli tutulan davetli listesi, tören yeri ve tarihine dair çok konuşulacak iddialar magazin kulislerine sızdı.
- Dua Lipa ve Callum Turner'ın evlilik hazırlıkları uluslararası basında yer aldı.
- Düğünün İtalya'nın Sicilya adasında, Palermo kentinde yapılacağı iddia ediliyor.
- Çift, davetli listesine ünlü isimleri dahil ederken 'artı bir' hakkına sınırlama getirdi.
- Düğün tarihine dair basında farklı iddialar yer alıyor, eylül veya haziran ayı öne çıkıyor.
- Eylül ayındaki rezervasyonların gelinlik provası için yapıldığı öne sürülüyor.
Dünya müzik listelerini altüst eden Grammy ödüllü pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner'ın uzun süredir devam eden birlikteliği, evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayında nişanlandıklarını katıldığı bir dergi röportajında doğrulayan ünlü şarkıcı, özel hayatındaki mutluluğu gözler önüne sermişti.
Magazin dünyasının merakla beklediği büyük gün için geri sayım başlarken, törenin yapılacağı gizemli lokasyon ve sır gibi saklanan organizasyon detayları uluslararası basına sızdı.
Nişanlandığı dönemde yaptığı açıklamada, "Şu an her zamankinden daha mutluyum. Aşkı seviyorum, bu gerçekten çok güzel ve ilham verici bir şey" diyerek duygularını paylaşan ünlü yıldız, şimdi ise hayatının en önemli imzasına hazırlanıyor. Çifte yakın çevrelerden sızan iddialara göre ikili, hayatlarını birleştirmek için romantik bir konsept üzerinde karar kıldı.
DÜĞÜN İÇİN İTALYA İDDİASI
Kulislerde konuşulan en güçlü iddialardan biri, düğünün İtalya'nın tarihi ve romantik dokusuyla bilinen Sicilya adasında, özellikle de Palermo kentinde gerçekleşeceği yönünde. Geçtiğimiz yaz döneminde birlikte tatil yaptıkları bu bölgeyi çok beğenen çiftin, konuklarının rahatı için lüks bir adreste şimdiden büyük bir katı kapatarak süit oda rezervasyonları yaptırdığı öne sürüldü. Bu rezervasyonun düğün mekanından ziyade, uzak yoldan gelecek konukların konaklaması için planlandığı belirtiliyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ DAVETLİ LİSTESİ VE "ARTI BİR" YASAĞIÜnlü çiftin sanat dünyasındaki çevresinin oldukça geniş olması, davetli listesini şimdiden bir yıldızlar geçidine dönüştürdü. Kulislerde dünya yıldızlarının, ünlü tasarımcıların ve müzik sektörünün dev isimlerinin bu listeye dahil olduğu konuşuluyor.
Ancak The Sun'a yansıyan iddialara göre, çift bu organizasyonu büyük bir şova dönüştürmek istemiyor. Sadece en yakın çevrelerini davet etmeyi planlayan ikilinin, gösterişten uzak kalmak adına bazı sürpriz isimleri liste dışı bıraktığı ve davetlilerin yanlarında getirebilecekleri "artı bir" (plus-one) haklarına ciddi sınırlamalar getirdiği öne sürüldü.
TARİH KRİZİ: KUTLAMA MI, GELİNLİK PROVASI MI?
Düğünün tam olarak ne zaman yapılacağı konusunda ise uluslararası basında bir fikir ayrılığı yaşanıyor. İtalyan basınından Giornale di Sicilia kutlamaların eylül ayının ilk haftasında başlayacağını ve üç gün üç gece süreceğini iddia ederken, La Repubblica'ya konuşan yeni kaynaklar bu tarihin eylül ayında değil, önümüzdeki haziran ayında olabileceğini savunuyor.
Bazı magazin kulislerinde ise eylül ayına ait rezervasyonların aslında bir düğün değil, sadece çok özel bir gelinlik provası için yapıldığı konuşuluyor.