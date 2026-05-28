CANLI | İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere! Vance açıkladı: Anlaşmaya çok yakınız
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Bender Abbas çevresine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak bölgedeki bir ABD hava üssünü vurduklarını açıkladı. Sahada çatışma devam ederken ABD basını Washington ile Tahran'ın anlaştığını son karar için Trump'ın onayının beklendiğini iddia etti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade etti. İsrail ise Lübnan'da işgali genişletiyor. Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri aktarıyor...
VANCE: ANLAŞMA ÇOK YAKIN
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade etti.
The Hill gazetesinin haberine göre, Vance Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Vance, ABD ve İran müzakerelerinde İran'ın nükleer programına ilişkin bazı "pürüzlerin" devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.
NÜKLEER KONUYLA İLGİLİ BİRKAÇ MESELE VAR
Müzakerelerde İran'ın nükleer kapasitesi dahil bazı konularda "fikir alışverişinde bulunulduğunu" aktaran Vance, "Nükleer konuyla ilgili birkaç mesele var: yüksek oranda zenginleştirilmiş stoklar ve zenginleştirme sorunu. En azından şu ana kadar iyi niyetle müzakere ettiklerini düşünüyoruz ve bazı ilerlemeler kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde ilerleme sağlamayı umduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı onaylayacak noktaya gelmesinin mümkün olduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini ifade etti.
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermeyen Vance, bu konuda bazı ayrıntıların çözülmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağına vurgu yaptı.
Vance, yakın zamanda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin "Bu sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz, ancak bunun için biraz daha ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunu başaracağımızı garanti edemem, ama şu anda bu konuda oldukça iyimserim." görüşünü paylaştı
ABD'DEN YALANLAMA
İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir İHA’ya müdahalede bulunduğu yönündeki haberlere ABD’den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın ABD’ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD’ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadeleri kullanıldı.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: PATLAMA SESİ DUYULDU
İran devlet televizyonu, bir saat önce, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin Cem kentinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Konuya ilişkin devlet televizyonuna konuşan Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü." dedi.
Tengistani, şu anda kentte durumun sakin olduğunu söyledi.
Fars Haber Ajansı da bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir hava aracını vurduğunu ve aracın Basra Körfezine düştüğünü bildirdi.
ABD'DEN PETROL SATIŞLARINA YENİ YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmesini ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini engellemek amacıyla İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımları duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.
Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.
Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."
İRAN: MUTABAKAT METNİ TAMAMLANMADI
İran basını, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan İran'ın ABD ile müzakere ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili, "Bazı Batılı kaynakların İran ile ABD'nin terörist rejimi arasında sözde 'mutabakat zaptı' metninin tamamlandığı ve sadece her iki tarafın da açıklamasını beklediği yönündeki iddialar doğru değildir ve metin henüz tamamlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, mutabakat zaptının nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi verileceğini aktardı.
İSRAİL, GUTERRES'İN OFİSİYLE İLİŞKİLERİ DONDURDUĞUNU DUYURDU
Katil İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler’in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet vakalarına ilişkin “kara listeye” İsrail’i eklemesine tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde “temas kurmayacağını” ve yeni genel sekreterin atanmasını bekleyeceklerini belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek BM’nin adımını “utanç verici ve absürt” olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hedef alınarak, Guterres’in “görevdeki son aylarını İsrail’e yönelik asılsız suçlamalar üretmek için kullandığı” iddia edildi.
İSRAİL HAPİSHANE İDARESİ DE LİSTEDE
Danny Danon, daha önce yaptığı açıklamada, BM’nin İsrail’i çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle “kara listeye” eklediğini duyurmuştu.
Kararın “siyasi” olduğunu savunan Danon, BM yetkililerini inceleme yapmak üzere davet ettiklerini öne sürdü. Ancak Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023’ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise BM’nin “kara listesine” eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi’nin de bulunduğu aktarıldı.
İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ İHLAL İDDİALARI
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten alıkonulan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapılmaksızın sistematik cinsel işkence, tecavüz, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kaldığına dikkati çekiyor.
İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü’nün Kasım 2025’te yayımladığı verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 döneminde en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD BASININDAN ANLAŞMA İDDİASI
ABD medyasında yer alan habere göre, Washington ve Tahran yönetimleri ateşkesi uzatmak ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayının beklendiği bildirildi.
Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, tarafların söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü anlaşmaya vardığı ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiği ifade edildi.
Haberde, İran tarafının daha sonra ABD’li yetkililere “anlaşmayı imzalamaya hazır oldukları” yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü. Ancak bu iddia Tahran yönetimi tarafından henüz doğrulanmadı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE DENİZ ABLUKASI DETAYI
Mutabakat metninin imzalanması halinde Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı belirtildi.
Buna karşılık ABD’nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı kaydedildi.
ABD yönetiminden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL'DEN SÜRGÜN DAYATMASI
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan 6 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Zehrani Nehri'nin güneyindeki Habbuş, Kefur, Suhmur,Ayn Kana, Aşağı Nebatiye, Kefer Rumman beldelerine saldırı düzenleyeceğini, halktan evlerini terk etmesini istedi.
Bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isteyen Adraee, Hizbullah hedeflerini vuracaklarını ileri sürdü.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan etmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
CENTCOM: İRAN KUVEYT'İ VURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi." ifadesi kullanıldı.
Kuveyt'e yönelik saldırının, "ateşkes ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, ABD ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtildi.
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu.
İRAN: HÜRMÜZ'DEN 23 TANKER GEÇTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Hürmüz Boğazı'nda trafik için izin alınması ve koordinasyon sağlanması zorunludur. Daha önce de duyurulduğu gibi diğer güzergahlardan geçiş bir ihlal olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır."
Öte yandan dün gece birkaç geminin navigasyon sistemlerini kapatarak izinsiz olarak Basra Körfezi'ne girmeye çalıştığı ancak donanmanın uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldıkları aktarıldı.
İRAN'DAN MASKAT VURGUSU
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman’ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesinin ardından Maskat yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı açıklamasında, Trump’ın Umman’ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesine tepki gösterdi.
Trump’ın tehditlerini kınayan Bekayi, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Umman’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolünü ve uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlatan Bekayi, ABD'nin bu ülkeye tehditlerinin "uluslararası ilişkilerde kanunsuzluğun ve zorbalığın normalleşmesinin bir başka tehlikeli işareti" olarak nitelendirdi.
Bekayi, İran'ın "dost ve kardeş ülke Umman'la dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.
Müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen ABD'nin Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket eden Umman'ı "havaya uçurmakla" tehdit etmişti.
İRAN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah ABD ordusunun Bender Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktaya düzenlediği saldırıya yönelik misillemenin görüntülerini yayımladı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef almaya başladı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.
İRAN'DAN BENDER ABBAS SALDIRISINA MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.
Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.
