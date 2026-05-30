Vedat Muriqi kararını verdi! Fenerbahçe'den başkası yalan
Mallorca'da başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi, Avrupa, Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Kosovalı golcü için Mallorca'nın 18 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarının da transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Mallorca'da etkili performansıyla dikkat çeken Vedat Muriqi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, deneyimli futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinde başarılı bir sezon geçiren Kosovalı santrforun, kendisine ulaşan tekliflere rağmen eski kulübüne dönmek istediği belirtildi.
ÖNEMLİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Suudi Arabistan temsilcisi NEOM ile MLS ekibi Orlando City'nin Vedat Muriqi için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Barcelona'nın da golcü futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun bu seçeneklere sıcak bakmadığı ve kariyerini Fenerbahçe'de sürdürme isteğini ilgili kulüplere ilettiği aktarıldı. Muriqi'nin, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ın teklifine de olumlu yanıt vermediği kaydedildi.
BAŞKAN ADAYLARININ GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların şartlar konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Yıldırım cephesinin Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamayı planladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışındaki diğer isim Hakan Safi'nin de Vedat Muriqi transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Böylece Kosovalı forvet, olası yönetim değişikliklerinden bağımsız olarak kulübün transfer gündemindeki yerini koruyor.
18 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Transfer sürecindeki en önemli detayın bonservis bedeli olduğu ifade ediliyor. Mallorca'nın Vedat Muriqi için 18 milyon euro talep ettiği belirtilirken, deneyimli futbolcunun İspanyol kulübüyle görüşerek bu rakamın düşürülmesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.
Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol kaydederek takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte hız kazanması beklenirken, bonservis konusunda sağlanacak olası anlaşma sürecin seyrini belirleyecek.