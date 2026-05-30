Vedat Muriqi kararını verdi! Fenerbahçe'den başkası yalan



18 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Transfer sürecindeki en önemli detayın bonservis bedeli olduğu ifade ediliyor. Mallorca'nın Vedat Muriqi için 18 milyon euro talep ettiği belirtilirken, deneyimli futbolcunun İspanyol kulübüyle görüşerek bu rakamın düşürülmesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.

Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol kaydederek takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte hız kazanması beklenirken, bonservis konusunda sağlanacak olası anlaşma sürecin seyrini belirleyecek.

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe