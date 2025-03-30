SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fatih Tekke'li Trabzonspor ilk iç saha maçında Göztepe ile berabere kaldı!

Göztepe, 31. dakikada Romulo’nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor’un Ukraynalı yıldızı Zubkov 1 dakika sonra muhteşem bir golle cevap verdi. Karadeniz Fırtınası evinde 2 puan kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Fatih Tekke’li Trabzonspor ilk iç saha maçında Göztepe ile berabere kaldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzon Fatih Tekke yönetimindeki 2. maçında Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Milli ara öncesi Başakşehir'e karşı ilk deplasman galibiyetini alan Bordo-Mavililer, dün Göztepe karşısında beklenen performansı sergileyemedi.

Konuk ekip, ilk 30 dakika Trabzonspor'a karşı ön alan baskısı yaparak rakibinin çıkmasını engelledi. 31. dakikada Visca'nın ceza sahası içinde Ogün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı Romulo gole çevirdi. 1 dakika sonra ise Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Zubkov'un muhteşem vuruşuyla Trabzonspor eşitlik golünü buldu: 1-1. Maçın geri kalan kısmında temposuz bir oyun vardı. İki takım da pozisyona girmekte zorlanınca beraberlik kaçınılmaz oldu.

İHTİYACIMIZ VARDI
Trabzon'un golünü atan Zubkov, "Tabiki kazansak çok daha mutlu olacaktık. Çünkü bizim takım adına 3 puana ihtiyacımız vardı" dedi.

İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK
Fırtına'da oyuna sonradan giren Sikan, "Karakter koymaya çalıştık. İstediğimiz sonucu alamadık ama daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.

DERBİ ÖNCESİ SARIDA GEÇTİLER
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Edin Visça, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan ve John Lundstram sarı kart sınırında bulunuyordu. 4 yıldız futbolcu da sarı kart görmedi. Trabzonspor'un önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçta 4 yıldız forma giyebilecek. Ayrıca Göztepe maçında cezalı olan Simon Banza da Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Koza Altın
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
ÖZEL | Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaraylı analizcilere tepki!
Fırtına’nın tadı bozuk! Trabzonspor - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar