Fatih Tekke’li Trabzonspor ilk iç saha maçında Göztepe ile berabere kaldı!

Trabzon Fatih Tekke yönetimindeki 2. maçında Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Milli ara öncesi Başakşehir'e karşı ilk deplasman galibiyetini alan Bordo-Mavililer, dün Göztepe karşısında beklenen performansı sergileyemedi.

Konuk ekip, ilk 30 dakika Trabzonspor'a karşı ön alan baskısı yaparak rakibinin çıkmasını engelledi. 31. dakikada Visca'nın ceza sahası içinde Ogün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı Romulo gole çevirdi. 1 dakika sonra ise Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Zubkov'un muhteşem vuruşuyla Trabzonspor eşitlik golünü buldu: 1-1. Maçın geri kalan kısmında temposuz bir oyun vardı. İki takım da pozisyona girmekte zorlanınca beraberlik kaçınılmaz oldu.

İHTİYACIMIZ VARDI

Trabzon'un golünü atan Zubkov, "Tabiki kazansak çok daha mutlu olacaktık. Çünkü bizim takım adına 3 puana ihtiyacımız vardı" dedi.



İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Fırtına'da oyuna sonradan giren Sikan, "Karakter koymaya çalıştık. İstediğimiz sonucu alamadık ama daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.



DERBİ ÖNCESİ SARIDA GEÇTİLER

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Edin Visça, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan ve John Lundstram sarı kart sınırında bulunuyordu. 4 yıldız futbolcu da sarı kart görmedi. Trabzonspor'un önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçta 4 yıldız forma giyebilecek. Ayrıca Göztepe maçında cezalı olan Simon Banza da Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecek.