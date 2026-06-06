Örgüt üyesi kurye Belgin Çalıcıoğlu

Şebekenin milyarlık pırlantaları Türkiye'ye sokma yöntemleri de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şok itiraflarda bulunan pırlanta sektörünün dev markalarından birinin ortağı şüpheli Lütay Yapsaklı, pırlantaların x-ray'de sinyal vermemesini fırsat bilerek kuryelerin vücutlarına gizlenip havalimanlarından yurda sokulduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Temmuz 2025'teki bir operasyonda yakalanan Habib Kocabaşoğlu'nun AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Bu sevkiyatın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi. Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.