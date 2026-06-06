"Big Boss"un oyunu bozuldu: Dubai-İstanbul hattında 1.7 milyarlık pırlanta vurgunu deşifre oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dubai'den Türkiye'ye şampuan şişeleri ve kulaklık kutularında pırlanta sokan şebekeye yönelik 1.7 milyar liralık kaçakçılık soruşturmasını tamamladı. Etkin pişmanlıktan yararlanan ünlü bir mücevher markası ortağının itiraflarıyla çöken örgütün, Hindistan'dan gelen taşları sahte sertifikalarla iç piyasaya sürdüğü belirlendi. İddianameyle, "Big Boss" lakaplı firari lider Hadi Gulroozi'nin yöneticileri Abbas Maneshi ve kurye Belgin Çalıcıoğlu için 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.
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- Dubai-İstanbul hattında 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağı deşifre edildi.
- Pırlantalar, kablosuz kulaklıklar, çerez poşetleri ve şampuan şişeleri içinde yurda sokuluyordu.
- Örgütün lideri İran vatandaşı Hadi Gulroozi, Dubai'de lüks bir yaşam sürüyordu.
- Türkiye'deki dağıtım ağı ve çalışmalarından Abbas Maneshi sorumluydu.
- Örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu tutuklandı, Gulroozi firari olarak aranıyor.
Polisin adım adım izlediği Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağının film senaryolarını aratmayan gizli yöntemleri deşifre oldu. Pırlantaların, kablosuz kulaklıkların içinde, çerez poşetlerinde ve şampuan şişelerinin içinde yurda sokulduğu tespit edildi.
Polisin adım adım izlediği ve ilk kez Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağının film senaryolarını aratmayan gizli yöntemleri deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mücevherat dünyasını sarsan devasa pırlanta kaçakçılığı soruşturmasını tamamladı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına göre; hiyerarşik suç örgütünün kurucusu ve lideri, Dubai'de lüks bir yaşam süren İran vatandaşı Hadi Gulroozi (45). Örgüt üyelerinin mutlak bir bağlılıkla "Big Boss" (Büyük Patron) dediği Gulroozi, Hindistan'dan ucuz yollarla elde ettiği değerli taşları Dubai'ye getirip burada sahte özel sertifikalar temin ediyordu. Türkiye'deki mücevheratçılardan sipariş toplayan Gulroozi, yasal ithalat masraflarından kaçmak isteyen firmalara yüzde 2.5 komisyon karşılığında pırlanta tedarikini sağlıyordu. Şebekenin Türkiye'deki tüm çalışmalarından ve dağıtım ağından ise tutuklanan ve Gulroozi'nin de sağ kolu olan İranlı yönetici Abbas Maneshi (Boss Saeed) sorumluydu.
ÇEREZ POŞETİ KAMUFLAJI
Şebekenin milyarlık pırlantaları Türkiye'ye sokma yöntemleri de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şok itiraflarda bulunan pırlanta sektörünün dev markalarından birinin ortağı şüpheli Lütay Yapsaklı, pırlantaların x-ray'de sinyal vermemesini fırsat bilerek kuryelerin vücutlarına gizlenip havalimanlarından yurda sokulduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Temmuz 2025'teki bir operasyonda yakalanan Habib Kocabaşoğlu'nun AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Bu sevkiyatın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi. Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.
SERTİFİKA KURYESİ BELGİN
Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Arslan da sertifikaları bizzat Çalıcıoğlu'ndan teslim aldığını itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Gulroozi'nin firari olarak arandığı belirtilirken, örgüt yöneticisi Maneshi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar, Serkan Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel