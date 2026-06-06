Varlık barışında kademeli dönem: Parasını 5 yıl sistemde tutandan vergi alınmayacak
Varlık barışı ile yurt dışından getirilen paranın iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak. Parasını 5 yıl boyunca iç borçlanma senedi veya kira sertifikasında tutanlardan hiç vergi alınmayacak.
Hızlı Özet Göster
- Varlık barışı kapsamında yurtdışından getirilen paranın yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak.
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ taslağına göre, varlıklar 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara ve SPK'dan yetkili aracı kurumlara bildirilecek.
- Vergi oranları, 5 yıl için yüzde 0, 4 yıl için yüzde 1, 3 yıl için yüzde 2, 2 yıl için yüzde 3, 1 yıl için yüzde 4 olarak belirlendi.
- Yurtdışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurumlara yatırılmaması halinde vergi incelemesi istisnası hakkı kaybolacak.
- Yurtdışından elde edilen kazançlara 20 yıl gelir vergisi istisnası tanınması için son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyeti bulunmama şartı aranacak.
Varlık barışını da içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, düzenlemeye ilişkin uygulama detayları belli oldu.
KADEMELİ VERGİ UYGULAMASI
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağına göre yurt dışından getirilen para veya altının iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak. Kademeli vergi, 5 yıl için yüzde 0, 4 yıl için yüzde 1, 3 yıl için yüzde 2, 2 yıl için yüzde 3, 1 yıl için yüzde 4 olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ taslağına göre, kişi ve şirketler, yurt dışında bulunan TL, döviz ve altın gibi varlıklarını, bir form eşliğinde 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara ve SPK'dan yetkili aracı kurumlara bildirecekler. Birden fazla bildirimde bulunulması mümkün. Bildirimler, vekiller ve kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecek. Bankalar, bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 5 oranında peşin tahsil edecekleri vergiyi, beyan edecek.
TAAHHÜT VERMESİ GEREKLİ
Verilen örneğe göre 10 milyon liralık bir döviz bildiren kişi, parasını 2 yıllık vadeli hesapta tutacağına ilişkin taahhüt verirse, 300 bin TL'lik vergi ödeyecek. Bu kapsamda verilecek taahhütnameler için damga vergisi alınmayacak. 1 Ocak 2027 tarihinden 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak bildirimlerde, belirlenen vergi oranlarına yarım puan artırım yapılacak, erken bildirim yapan avantaj kazanacak.
İlk bildirimden sonra 6 ay içinde, yeni varlıklarla bildirim güncellenebilecek. Yurt dışındaki para gibi varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi sırasında, gümrük idaresine bu kaynağın banka veya aracı kurumlara bildirildiğine ilişkin belge sunulacak. Yurt dışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurumlara yatırılmaması halinde, varlık barışı kapsamında sağlanan vergi incelemesi istisnası hakkı kaybolacak.
Yurt içinde de defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz gibi gelirler, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek.
Bildirilen varlıklardan yüzde 5'lik vergi kesilecek. Bildirilen varlıklar nedeniyle ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Ayrıca, bildirilen varlıklara ilişkin olarak taahhütlere uyulmaması durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.
İSTİSNA BELGESİ ALACAK
Yurt dışından elde edilen kazançlara 20 yıl gelir vergisi istisnası tanıyan madde için de son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyeti bulunmama şartına titizlikle uyulacak. Örneğin, önümüzdeki ay yurt dışından gelerek Türkiye'de yerleşen bir kişi; 2023, 2024, 2025 yıllarında Türkiye'de vergi mükellefi ve ikametgahı olmadığını kanıtlarsa, vergi istisnası belgesi alacak.
Haber: Barış Şimşek