Varlık barışında kademeli dönem: Parasını 5 yıl sistemde tutandan vergi alınmayacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Varlık barışı kapsamında yurtdışından getirilen paranın yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ taslağına göre, varlıklar 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara ve SPK'dan yetkili aracı kurumlara bildirilecek.

Vergi oranları, 5 yıl için yüzde 0, 4 yıl için yüzde 1, 3 yıl için yüzde 2, 2 yıl için yüzde 3, 1 yıl için yüzde 4 olarak belirlendi.

Yurtdışından bildirilen varlıkların iki ay içinde banka veya aracı kurumlara yatırılmaması halinde vergi incelemesi istisnası hakkı kaybolacak.

Yurtdışından elde edilen kazançlara 20 yıl gelir vergisi istisnası tanınması için son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah ve vergi mükellefiyeti bulunmama şartı aranacak.

Varlık barışını da içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, düzenlemeye ilişkin uygulama detayları belli oldu.



KADEMELİ VERGİ UYGULAMASI



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağına göre yurt dışından getirilen para veya altının iç borçlanma senedi ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarında tutulma süresine göre kademeli vergi uygulanacak. Kademeli vergi, 5 yıl için yüzde 0, 4 yıl için yüzde 1, 3 yıl için yüzde 2, 2 yıl için yüzde 3, 1 yıl için yüzde 4 olacak.

Varlık barışında kademeli dönem (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ taslağına göre, kişi ve şirketler, yurt dışında bulunan TL, döviz ve altın gibi varlıklarını, bir form eşliğinde 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara ve SPK'dan yetkili aracı kurumlara bildirecekler. Birden fazla bildirimde bulunulması mümkün. Bildirimler, vekiller ve kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecek. Bankalar, bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 5 oranında peşin tahsil edecekleri vergiyi, beyan edecek.