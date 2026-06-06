Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi küresel modele dönüştü

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin çevresel, ekonomik ve sosyal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı, iklim krizine karşı küresel iş birliğinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen COP31 (BM İklim Değişikliği Konferansı) öncesinde, gözler İstanbul'da düzenlenen tarihi buluşmaya çevrildi. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı başarı, İstanbul Sıfır Atık Forumu açılış oturumunda kutlandı. Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda üstlendiği öncü rol, Türkiye sınırlarını aşarak tam 183 ülkeden gelen misafirlerin ağırlandığı küresel bir eylem modeline dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etmesiyle taçlanan bu vizyon, İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha güçlü ve somut çözümlerle ilan edildi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Sabah'tan Funda Karayel, Sıfır Atık Forumu açılış oturumuyla ilgili şu detayları kaleme aldı; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda üstlendiği öncü rol artık Türkiye sınırlarını aşan küresel bir harekete dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etmesi de bu vizyonun uluslararası ölçekte gördüğü kabulün en somut göstergelerinden biri.

MEVLANA'DAN MESAJ

Forumda yaptığı konuşmasında sık sık "Herkes için daha adil bir dünya" vurgusu yapan Emine Hanım, çevre krizlerinin aslında bir vicdan meselesi olduğunun altını çizdi. Bu noktada Afrika kökenli Ubuntu felsefesine yaptığı gönderme dikkat çekiciydi. "Ben, çünkü biz varız" anlayışını temel alan bu yaklaşım, insanlığın ortak kaderine işaret ediyor.

Sahnede, paylaşmanın değerini anlatan Mevlana'nın o unutulmaz sözünü de hatırlattı Emine Erdoğan: "Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez."