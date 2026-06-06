CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına rest: "Ya arınmadan taraf olun ya da bırakın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 81 il başkanına "siyasi itaatsizlik" yapması karşılığında "vekil yapma" sözü vermesinin ardından harekete geçti. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden il başkanlarıyla görüşerek "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom verecek. Daveti reddedenler disipline sevk edilecek.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ağır hakaretler eden il başkanlarıyla görüşerek işbirliği imkanını değerlendirecek.
- Kılıçdaroğlu, il başkanlarına 'Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın' şeklinde ültimatom verecek.
- Gaziantep, Düzce ve Giresun gibi illerdeki il başkanları Kılıçdaroğlu'nu ağır ifadelerle eleştirmişti.
- Kılıçdaroğlu'nun davetini reddeden il başkanları hakkında disiplin süreci başlatılabilir.
- CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine ağır hakaretler eden il başkanları ile kısa süre içerisinde tek tek görüşeceği, işbirliği içerisinde çalışma olanağının kalıp kalmadığını istişare edeceği ve son aşamada "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öğrenildi.
CHP'DE SULAR DURULMUYOR
Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor. Partideki en büyük sorunlardan birini de ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır hakaretlerle eleştiren il başkanları oluşturuyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin de teşvikiyle Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.
ÜLTİMATOM KAPIDA
Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "işbirliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını vurgulayan partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini aktardı.
GELMEYENLER DİSİPLİNE
Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek gündeme oturmuştu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
İSTİFA EDENLERE ÇAĞRI
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, son toplantısında, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, bu dönemde istifa eden partililere de seslenerek, "Çeşitli nedenlerle partimizden istifa eden yoldaşlarımızı, bugün (cumartesi) saat 12'de yeniden baba ocağına bekliyoruz. Bugün dayanışma günü, bugün yan yana durma günü. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte güçlenelim. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol" dedi.
Haber: Murathan Yıldırım