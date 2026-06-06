CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına rest: "Ya arınmadan taraf olun ya da bırakın"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ağır hakaretler eden il başkanlarıyla görüşerek işbirliği imkanını değerlendirecek.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına 'Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın' şeklinde ültimatom verecek.

Gaziantep, Düzce ve Giresun gibi illerdeki il başkanları Kılıçdaroğlu'nu ağır ifadelerle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun davetini reddeden il başkanları hakkında disiplin süreci başlatılabilir.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine ağır hakaretler eden il başkanları ile kısa süre içerisinde tek tek görüşeceği, işbirliği içerisinde çalışma olanağının kalıp kalmadığını istişare edeceği ve son aşamada "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öğrenildi.



CHP'DE SULAR DURULMUYOR



Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor. Partideki en büyük sorunlardan birini de ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır hakaretlerle eleştiren il başkanları oluşturuyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin de teşvikiyle Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ağır hakaretler eden il başkanlarıyla görüşerek işbirliği imkanını değerlendirecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



ÜLTİMATOM KAPIDA



Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "işbirliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını vurgulayan partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini aktardı.