Mağdurlardan süresiz nafaka açıklaması: "Yeni hayat kurmakta zorlanıyoruz" | Kararın yürürlüğe girmesi için gözler Meclis'te





KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA İTİYOR



Anasaya Mahkemesi'nin kararını değerlendiren avukat Emre Altun, süresiz nafaka sistemine yönelik eleştirilerin yalnızca bireysel mağduriyetlerle sınırlı olmadığını ifade etti. Altun, uzun yıllardır gündeme gelen iddialardan birinin, bazı nafaka alacaklılarının nafaka hakkını kaybetmemek amacıyla gelirlerini kayıt dışı sürdürmeleri olduğunu belirtti. Bu durumun kayıt dışı istihdamı artırabildiğini ve ekonomik verileri olumsuz etkileyebildiğini kaydeden Avukat Altun, bazı kişilerin yeni birlikteliklerini resmi nikâhla kayıt altına almak yerine fiili birliktelik şeklinde sürdürdüklerine ilişkin iddiaların da olduğunu dile getirdi.

'EVLİLİĞİN YARISI KADAR NAFAKA SÜRESİ'

"Süresiz nafaka" iptal kararının aile hukukunda yeni bir dönemi başlattığını belirten avukat Mehmet Yavuzhan Çağlayan, 9 aylık geçiş süreci ve ardından gelecek 12. Yargı Paketi ile birlikte sistemin yeniden şekilleneceğini söyledi. Çağlayan, bu süreçte "nafaka kalktı" yönündeki algının doğru olmadığını belirterek mevcut nafaka kararlarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini, vatandaşların ödeme yükümlülüğünü sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Aksi halde icra ve tazyik hapsi gibi yaptırımların gündeme gelebileceğini kaydetti. Yeni düzenlemeye ilişkin beklentilere de değinen Çağlayan, evlilik süresine göre kademeli bir modelin öne çıktığını belirtti. Kısa süreli evliliklerde nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılması, daha uzun evliliklerde ise sürenin evlilik süresine oranlı olarak belirlenmesinin tartışıldığını aktaran Çağlayan, bazı senaryolarda "evliliğin yarısı kadar nafaka süresi" gibi formüllerin gündeme geldiğini söyledi. Ayrıca yaş, çocuk durumu, sağlık ve ekonomik koşullar gibi istisnai durumlarda hakimlere esneklik tanınmasının da planlandığını ifade etti.