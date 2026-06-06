AK Parti'den Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan çirkin fıkrasına sert tepki: "Mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, kadınlara yönelik her türlü aşağılayıcı söylemi kınadı ve reddetti.

Herhangi bir kesimin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti üzerinden ayrımcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Nefret söylemlerinin mizah kılıfıyla mazur gösterilemeyeceğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin eşit onura, saygınlığa ve değere sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki

Sosyal medya hesabından paylaşıma yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:



Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz.

Çelik'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. "Kürt kadın" ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.