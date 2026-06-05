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CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzlukta 42 şüpheli tutuklandı! Aralarında Görkem Duman ve eski belediye başkanı da var

İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski Buca CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.

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CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzlukta 42 şüpheli tutuklandı! Aralarında Görkem Duman ve eski belediye başkanı da var
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  • İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya bulunuyor.
  • Soruşturma kapsamında usulsüz imar işlemleri, rüşvet, kredi kartı yolsuzluğu ve ihale usulsüzlükleri iddia ediliyor.
  • Gözaltına alınan şüpheliler İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'deki adreslerde yakalandı.
  • Operasyon sonucunda 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.

CHP'li Görkem Duman (Haberin fotoğrafları AA, DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHP'li Görkem Duman (Haberin fotoğrafları AA, DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP'Lİ DUMAN VE 41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı, 12 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

NoAd SoyadGöreviDurumu
1Görkem DUMANBuca Belediye BaşkanıTUTUKLANMIŞTIR
2Erhan KILIÇÖnceki Dönem Buca Belediye BaşkanıTUTUKLANMIŞTIR
3Çağdaş KAYAÖnceki Dönem Buca CHP İlçe BaşkanıTUTUKLANMIŞTIR
4Barış ÖZREÇBERBelediye Başkan YardımcısıTUTUKLANMIŞTIR
5Ayşe KALAFATDönemin Planlama ve İmar MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
6Kadir BARINBucamar A.Ş. Genel MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
7Ahmet ÇAKARDönemin Oturma Birim ŞefiTUTUKLANMIŞTIR
8Aras İŞİmar Durum ŞefiTUTUKLANMIŞTIR
9Refik KARAKAYADönemin Etüt ve Proje MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
10Oğuzhan AKSOYHakediş ve Yapı Kullanma Biriminde GörevliTUTUKLANMIŞTIR
11Süleyman OMUZBÜKENDönemin Ruhsat Birimi ÇalışanıTUTUKLANMIŞTIR
12Burcu ER DURMAZİmza Yapı Firma Sahibi / Meclis ÜyesiTUTUKLANMIŞTIR
13Serkan ALTUNAltun İnşaat Firma SahibiTUTUKLANMIŞTIR
14Toygun VAROLDönemin Harita MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
15Nihat TAŞÇILARTaşçılar İnşaat Firma SahibiTUTUKLANMIŞTIR
16Mehmet TAŞÇILARTaşçılar İnşaat Firma SahibiTUTUKLANMIŞTIR
17Suat TEKDEMİRBiryer Yapı Firma SahibiTUTUKLANMIŞTIR
18Rıdvan DEMİRRomega İnşaat Firma SahibiTUTUKLANMIŞTIR
19Hakan OKUTUCUDönemin İmar MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
20Bahadır YILMAZHakediş ve Yapı Kullanma Biriminde MemurTUTUKLANMIŞTIR
21Özgür DALAĞANDönemin Ruhsat Birimi ÇalışanıTUTUKLANMIŞTIR
22Burcu ALTUNÇEKİÇBucamar muhasebe sorumlusuTUTUKLANMIŞTIR
23Serhat Gökhan KARAKAPLANBucamar çalışanıTUTUKLANMIŞTIR
24Şahin AKÇAYBucamar çalışanıTUTUKLANMIŞTIR
25Hasan KALKANBucamar çalışanıTUTUKLANMIŞTIR
26Faruk KORKMAZBuca Belediyesi-Büro İşçisiTUTUKLANMIŞTIR
27Engin AKYAZIBuca Belediyesi Veri Hazırlama Kontrol Memuru emeklisiTUTUKLANMIŞTIR
28Çağrı ONGUNBucamar Büro İşçisiTUTUKLANMIŞTIR
29Asiye AVCIKültür MüdürüTUTUKLANMIŞTIR

Sıra NoAdı SoyadıGöreviDurumu
30Ceyda AKBULUTÖzel Kalem MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
31Sude KASAPOĞLUBucamar Personeli Strateji Geliştirme Müdürlüğünde Büro PersoneliTUTUKLANMIŞTIR
32Mergül ŞENKadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde PersonelTUTUKLANMIŞTIR
33Belkız ÖZDEMİREski Kadın ve Aile Hizmetleri MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
34Aykut DOĞANSıfır Atık İklim MüdürüTUTUKLANMIŞTIR
35Selin ÖZTÜRK ŞÜKRÜOĞLUBuca Belediyesinde SosyologTUTUKLANMIŞTIR
36Nurten ÇETİNKAYABucamar PersoneliTUTUKLANMIŞTIR
37Zekiye AVCIKadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde ŞefTUTUKLANMIŞTIR
38İbrahim TUNÇOLBelediye Başkan YardımcısıTUTUKLANMIŞTIR
39Sinem ÖZNURİşletme ve İştirakler Eski Müdür VekiliTUTUKLANMIŞTIR
40Alpaslan EGEİşletme ve İştirakler Eski Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniTUTUKLANMIŞTIR
41Canan YÜCELDestek Hizmetleri Eski Müdür VekiliTUTUKLANMIŞTIR
42Yağmur GÜÇEREKBelediye Başkanı Asistanı Mevcut Spor Müdürlüğünde görevliTUTUKLANMIŞTIR

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sıra NoAd SoyadUnvan/GörevDurum
43Emrah BAŞBaş İnşaat Ofisi Firma SahibiAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
44Ecem ERENMustafa GENÇ'in yanında çalışan MimarAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
45Doğan SARIKAYASarıkaya İnşaat ve Duru Yapı Firma Sahibi / Meclis ÜyesiAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
46Erhan AKYÜZBucamar çalışanıAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
47Akın Erkan KALMAZBucamar Büro İşçisiAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
48Fethi KAPLANDönemin Oturma Biriminde MemurAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
49Hakan ÖRDEKÖrgün İnşaat Firma SahibiAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
50Ramazan ALTUNİSM Yapı Firma SahibiAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
51Bahar BURMALIKadın Ve Aile Müdürlüğünde Büro PersoneliAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
52Senem AKYÜZKadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Büro PersoneliAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
53Sevgi KAZANKAYABuca Belediyesi ÇalışanıAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
54Ahmet KAZANKAYABuca Seyfi Demir soy Hastanesinde ŞoförAdli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.

İşçiler maaş eylemi yaparken CHP'li Duman'ın sevgilisi ile tatile çıkması tepki çekmişti. İşçiler maaş eylemi yaparken CHP'li Duman'ın sevgilisi ile tatile çıkması tepki çekmişti.

PHUKET'TE TATİL

CHP'li Buca Belediyesi'nde 1800'e yakın işçi maaşlarını alamadığı için eylem yaparken Duman şarkıcı sevgilisi ile Phuket'te tatili yapıyordu.

CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzlukta 42 şüpheli tutuklandı! Aralarında Görkem Duman ve eski belediye başkanı da var-3 Buca Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu



GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:

NoAd SoyadGörevi / Unvanı
1Görkem DumanBelediye Başkanı
2Erhan KılıçÖnceki Dönem Belediye Başkanı
3Çağdaş KayaÖnceki Dönem İlçe Başkanı
4İbrahim TunçolBelediye Başkan Yardımcısı
5Barış ÖzreçberBelediye Başkan Yardımcısı
6Ayşe KalafatPlanlama ve İmar Müdürü
7Asiye AvcıSosyal Hizmetler Müdür Vekili
8Ceyda AkbulutÖzel Kalem Müdürü
9Ahmet ÇakarOturma Birim Şefi
10Aras İşİmar Durum Şefi
11Refik KarakayaEtüt ve Proje Müdürü
12Ecem ErenMimar
13Emrah BaşFirma Sahibi
14Doğan SarıkayaFirma Sahibi / Meclis Üyesi
15Oğuzhan AksoyHakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16Süleyman OmuzbükenRuhsat Birimi Çalışanı
17Hakan ÖrdekFirma Sahibi
18Burcu Er DurmazFirma Sahibi / Meclis Üyesi
19Serkan AltunFirma Sahibi
20Toygun VarolHarita Müdürü
21Nihat TaşçılarFirma Sahibi
22Mehmet TaşçılarFirma Sahibi
23Suat TekdemirFirma Sahibi
24Rıdvan DemirFirma Sahibi
25Ramazan AltunFirma Sahibi
26Hakan Okutucuİmar Müdürü
27Bahadır YılmazHakediş/Yapı Kullanma Memuru
28Fethi KaplanOturma Birimi Memuru
29Özgür DalağanRuhsat Birimi Çalışanı
30Akın Erkan KalmazBucamar Büro İşçisi
31Sinem Öznurİşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32Alparslan EgeVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33Belkız ÖzdemirKadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34Senem AkyüzBüro Personeli
35Zekiye AvcıEski Şef
36Sude KasapoğluBüro Personeli
37Mergül ŞenPersonel
38Aykut DoğanSıfır Atık ve İklim Müdürü
39Selin Öztürk ŞükrüoğluSosyolog
40Nurten ÇetinkayaBucamar Çalışanı
41Erhan AkyüzBucamar Çalışanı
42Bahar BurmalıBüro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43Canan YücelDestek Hizmetleri Müdür Vekili
44Yağmur GüçerekBaşkan Asistanı
45Burcu AltunçekiçBucamar Muhasebe Sorumlusu
46Serhat Gökhan KarakaplanBucamar Çalışanı
47Şahin AkçayBucamar Çalışanı
48Hasan KalkanBucamar Çalışanı
49Sevgi KazankayaBelediye Çalışanı
50Ahmet KazankayaHastane Çalışanı
51Muhammet Sercan Güneriİmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52İlker BiliciRuhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53Cem BeşgülYapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54Erdem Başer BalkırBelediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
55Mahmut ZenginMimar (Yurtdışı firari)
56Mustafa GençMimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57Naciye BalcıEmekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58S. U.Belediye Yöneticisi (Firari)
59K. B.Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60M. K.Firma Sahibi (Firari)
61Ö. K.Firma Sahibi (Firari)
62D. Y.Firma Sahibi (Firari)

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerGözaltına alınan şüpheliler

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Eski belediye başkanı Erhan Kılıç Eski belediye başkanı Erhan Kılıç

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na getirilmişti.

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Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

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