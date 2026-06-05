CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzlukta 42 şüpheli tutuklandı! Aralarında Görkem Duman ve eski belediye başkanı da var
İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski Buca CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.
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- İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.
- Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya bulunuyor.
- Soruşturma kapsamında usulsüz imar işlemleri, rüşvet, kredi kartı yolsuzluğu ve ihale usulsüzlükleri iddia ediliyor.
- Gözaltına alınan şüpheliler İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'deki adreslerde yakalandı.
- Operasyon sonucunda 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
CHP'Lİ DUMAN VE 41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı, 12 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
|No
|Ad Soyad
|Görevi
|Durumu
|1
|Görkem DUMAN
|Buca Belediye Başkanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|2
|Erhan KILIÇ
|Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|3
|Çağdaş KAYA
|Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|4
|Barış ÖZREÇBER
|Belediye Başkan Yardımcısı
|TUTUKLANMIŞTIR
|5
|Ayşe KALAFAT
|Dönemin Planlama ve İmar Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|6
|Kadir BARIN
|Bucamar A.Ş. Genel Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|7
|Ahmet ÇAKAR
|Dönemin Oturma Birim Şefi
|TUTUKLANMIŞTIR
|8
|Aras İŞ
|İmar Durum Şefi
|TUTUKLANMIŞTIR
|9
|Refik KARAKAYA
|Dönemin Etüt ve Proje Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|10
|Oğuzhan AKSOY
|Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Görevli
|TUTUKLANMIŞTIR
|11
|Süleyman OMUZBÜKEN
|Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|12
|Burcu ER DURMAZ
|İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|TUTUKLANMIŞTIR
|13
|Serkan ALTUN
|Altun İnşaat Firma Sahibi
|TUTUKLANMIŞTIR
|14
|Toygun VAROL
|Dönemin Harita Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|15
|Nihat TAŞÇILAR
|Taşçılar İnşaat Firma Sahibi
|TUTUKLANMIŞTIR
|16
|Mehmet TAŞÇILAR
|Taşçılar İnşaat Firma Sahibi
|TUTUKLANMIŞTIR
|17
|Suat TEKDEMİR
|Biryer Yapı Firma Sahibi
|TUTUKLANMIŞTIR
|18
|Rıdvan DEMİR
|Romega İnşaat Firma Sahibi
|TUTUKLANMIŞTIR
|19
|Hakan OKUTUCU
|Dönemin İmar Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|20
|Bahadır YILMAZ
|Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur
|TUTUKLANMIŞTIR
|21
|Özgür DALAĞAN
|Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|22
|Burcu ALTUNÇEKİÇ
|Bucamar muhasebe sorumlusu
|TUTUKLANMIŞTIR
|23
|Serhat Gökhan KARAKAPLAN
|Bucamar çalışanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|24
|Şahin AKÇAY
|Bucamar çalışanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|25
|Hasan KALKAN
|Bucamar çalışanı
|TUTUKLANMIŞTIR
|26
|Faruk KORKMAZ
|Buca Belediyesi-Büro İşçisi
|TUTUKLANMIŞTIR
|27
|Engin AKYAZI
|Buca Belediyesi Veri Hazırlama Kontrol Memuru emeklisi
|TUTUKLANMIŞTIR
|28
|Çağrı ONGUN
|Bucamar Büro İşçisi
|TUTUKLANMIŞTIR
|29
|Asiye AVCI
|Kültür Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Görevi
|Durumu
|30
|Ceyda AKBULUT
|Özel Kalem Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|31
|Sude KASAPOĞLU
|Bucamar Personeli Strateji Geliştirme Müdürlüğünde Büro Personeli
|TUTUKLANMIŞTIR
|32
|Mergül ŞEN
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Personel
|TUTUKLANMIŞTIR
|33
|Belkız ÖZDEMİR
|Eski Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|34
|Aykut DOĞAN
|Sıfır Atık İklim Müdürü
|TUTUKLANMIŞTIR
|35
|Selin ÖZTÜRK ŞÜKRÜOĞLU
|Buca Belediyesinde Sosyolog
|TUTUKLANMIŞTIR
|36
|Nurten ÇETİNKAYA
|Bucamar Personeli
|TUTUKLANMIŞTIR
|37
|Zekiye AVCI
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Şef
|TUTUKLANMIŞTIR
|38
|İbrahim TUNÇOL
|Belediye Başkan Yardımcısı
|TUTUKLANMIŞTIR
|39
|Sinem ÖZNUR
|İşletme ve İştirakler Eski Müdür Vekili
|TUTUKLANMIŞTIR
|40
|Alpaslan EGE
|İşletme ve İştirakler Eski Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|TUTUKLANMIŞTIR
|41
|Canan YÜCEL
|Destek Hizmetleri Eski Müdür Vekili
|TUTUKLANMIŞTIR
|42
|Yağmur GÜÇEREK
|Belediye Başkanı Asistanı Mevcut Spor Müdürlüğünde görevli
|TUTUKLANMIŞTIR
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
|Sıra No
|Ad Soyad
|Unvan/Görev
|Durum
|43
|Emrah BAŞ
|Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|44
|Ecem EREN
|Mustafa GENÇ'in yanında çalışan Mimar
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|45
|Doğan SARIKAYA
|Sarıkaya İnşaat ve Duru Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|46
|Erhan AKYÜZ
|Bucamar çalışanı
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|47
|Akın Erkan KALMAZ
|Bucamar Büro İşçisi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|48
|Fethi KAPLAN
|Dönemin Oturma Biriminde Memur
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|49
|Hakan ÖRDEK
|Örgün İnşaat Firma Sahibi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|50
|Ramazan ALTUN
|İSM Yapı Firma Sahibi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|51
|Bahar BURMALI
|Kadın Ve Aile Müdürlüğünde Büro Personeli
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|52
|Senem AKYÜZ
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Büro Personeli
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|53
|Sevgi KAZANKAYA
|Buca Belediyesi Çalışanı
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
|54
|Ahmet KAZANKAYA
|Buca Seyfi Demir soy Hastanesinde Şoför
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.
PHUKET'TE TATİL
CHP'li Buca Belediyesi'nde 1800'e yakın işçi maaşlarını alamadığı için eylem yaparken Duman şarkıcı sevgilisi ile Phuket'te tatili yapıyordu.
GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:
|No
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|1
|Görkem Duman
|Belediye Başkanı
|2
|Erhan Kılıç
|Önceki Dönem Belediye Başkanı
|3
|Çağdaş Kaya
|Önceki Dönem İlçe Başkanı
|4
|İbrahim Tunçol
|Belediye Başkan Yardımcısı
|5
|Barış Özreçber
|Belediye Başkan Yardımcısı
|6
|Ayşe Kalafat
|Planlama ve İmar Müdürü
|7
|Asiye Avcı
|Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
|8
|Ceyda Akbulut
|Özel Kalem Müdürü
|9
|Ahmet Çakar
|Oturma Birim Şefi
|10
|Aras İş
|İmar Durum Şefi
|11
|Refik Karakaya
|Etüt ve Proje Müdürü
|12
|Ecem Eren
|Mimar
|13
|Emrah Baş
|Firma Sahibi
|14
|Doğan Sarıkaya
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|15
|Oğuzhan Aksoy
|Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
|16
|Süleyman Omuzbüken
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|17
|Hakan Ördek
|Firma Sahibi
|18
|Burcu Er Durmaz
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|19
|Serkan Altun
|Firma Sahibi
|20
|Toygun Varol
|Harita Müdürü
|21
|Nihat Taşçılar
|Firma Sahibi
|22
|Mehmet Taşçılar
|Firma Sahibi
|23
|Suat Tekdemir
|Firma Sahibi
|24
|Rıdvan Demir
|Firma Sahibi
|25
|Ramazan Altun
|Firma Sahibi
|26
|Hakan Okutucu
|İmar Müdürü
|27
|Bahadır Yılmaz
|Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
|28
|Fethi Kaplan
|Oturma Birimi Memuru
|29
|Özgür Dalağan
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|30
|Akın Erkan Kalmaz
|Bucamar Büro İşçisi
|31
|Sinem Öznur
|İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
|32
|Alparslan Ege
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|33
|Belkız Özdemir
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
|34
|Senem Akyüz
|Büro Personeli
|35
|Zekiye Avcı
|Eski Şef
|36
|Sude Kasapoğlu
|Büro Personeli
|37
|Mergül Şen
|Personel
|38
|Aykut Doğan
|Sıfır Atık ve İklim Müdürü
|39
|Selin Öztürk Şükrüoğlu
|Sosyolog
|40
|Nurten Çetinkaya
|Bucamar Çalışanı
|41
|Erhan Akyüz
|Bucamar Çalışanı
|42
|Bahar Burmalı
|Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
|43
|Canan Yücel
|Destek Hizmetleri Müdür Vekili
|44
|Yağmur Güçerek
|Başkan Asistanı
|45
|Burcu Altunçekiç
|Bucamar Muhasebe Sorumlusu
|46
|Serhat Gökhan Karakaplan
|Bucamar Çalışanı
|47
|Şahin Akçay
|Bucamar Çalışanı
|48
|Hasan Kalkan
|Bucamar Çalışanı
|49
|Sevgi Kazankaya
|Belediye Çalışanı
|50
|Ahmet Kazankaya
|Hastane Çalışanı
|51
|Muhammet Sercan Güneri
|İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
|52
|İlker Bilici
|Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
|53
|Cem Beşgül
|Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
|54
|Erdem Başer Balkır
|Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
|55
|Mahmut Zengin
|Mimar (Yurtdışı firari)
|56
|Mustafa Genç
|Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
|57
|Naciye Balcı
|Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
|58
|S. U.
|Belediye Yöneticisi (Firari)
|59
|K. B.
|Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
|60
|M. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|61
|Ö. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|62
|D. Y.
|Firma Sahibi (Firari)
CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.
2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na getirilmişti.
Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.
Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.