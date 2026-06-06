Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ATK raporu ortaya çıktı: Feyza Civelek ve Blok3’ün testinde kokain çıktı

Tabloya göre Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

DİĞER İSİMLERE İLİŞKİN BULGULAR DA RAPORDA

Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi metaboliti, kıl örneklerinde ise esrar etken maddesi THC tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve metabolitleri belirlendi.

Fatma Uludan Gugu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinde hem esrar etken maddesi hem de kokain metabolitleri tespit edildi.

Mehmet Rahşan'ın kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti; kıl örneğinde ise metamfetamin ile kokain metaboliti tespit edildi.

Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneğinde ise esrar etken maddesi THC ile kokain metaboliti tespit edildi.

Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneğinde esrar etken maddesi THC'ye rastlandı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam