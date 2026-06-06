Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye golcü çalımı: Kartal'dan 3 bomba birden! Trabzonspor'un genç yıldızı da listede
Beşiktaş, teknik direktör belirsizliğini Vincenzo Italiano ile sona erdirirken, Başkan Serdal Adalı ve İtalyan çalıştırıcı İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılarda teknik kadro hamlesinin ardından kaleci, stoper ve santrfor transferleri için çalışmalar hız kazandı. Kartal, bu bölgeler için Jose Sa, Arda Öztürk ve Pavlidis isimlerine yoğunlaştı. İşte detaylar...
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- Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirdi ve Italiano Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi.
- Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını kaleci, stoper ve santrfor bölgelerine yoğunlaştırdı.
- Wolverhampton'da forma giyen Portekizli kaleci Jose Sa için şartlar araştırılıyor ve oyuncunun kulübüyle yaşayabileceği olası ayrılık süreci takip ediliyor.
- Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk için yaklaşık 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya yaklaşıldı.
- Benfica'da oynayan 27 yaşındaki Yunan santrfor Vangelis Pavlidis, Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor ve iki kulüp arasında temasların kısa sürede hız kazanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sonuçlandı. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın yerine Vincenzo Italiano'yu göreve getirirken, Başkan Serdal Adalı ile İtalyan teknik adam İstanbul'a geldi.
Teknik heyetin belirlenmesinin ardından yönetim, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
"BUNDAN SONRASI GÜZEL OLACAK"
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktörle birlikte kulüp adına olumlu bir sürecin başlayacağına inandıklarını söyledi.
Adalı, "Hayırlı olsun. Hocamızla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
Vincenzo Italiano ise siyah-beyazlı taraftarlara ilk mesajını vererek, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de teknik direktör tercihine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sürecin önce Bologna ile sözleşme feshi, ardından Beşiktaş tarafındaki işlemlerle ilerlediğini belirten Özen, "Vincenzo Italiano kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandık. Oynattığı oyunla fark yaratan, kuvvetli bir ekibe sahip, hırslı ve iddialı değerli bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.
TRANSFERDE HEDEF KALECİ, STOPER VE GOLCÜ
Teknik direktör konusunun netleşmesiyle birlikte Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Siyah-beyazlı yönetim, kadroya kaleci, stoper ve santrfor takviyesi yapmak için harekete geçti. Yönetimin bu bölgeleri tanıdık isimlerle güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.
KALEDE İLK ADAY JOSE SA
Kaleci transferinde yerli alternatifler arasında Serhat Öztaşdelen, Altay Bayındır ve Muhammet Şengezer'i değerlendiren Beşiktaş'ın, yabancı adaylar arasında ise Wolverhampton forması giyen Jose Sa'ya ilgisini sürdürdüğü belirtildi.
Premier Lig'e veda eden İngiliz ekibinin Portekizli file bekçisi için transfer şartlarının araştırıldığı, 33 yaşındaki kalecinin de takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından bu transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı planladığı iddia edildi. Beşiktaşlı kurmayların, Jose Sa'nın İngiliz kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesi ihtimalini yakından takip ettiği, böyle bir gelişme yaşanması halinde girişimlerin hızlandırılacağı ifade edildi.
Tecrübeli kalecinin Wolverhampton ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
STADA YABANCI DEĞİL
Jose Sa, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda tribünden takip etmişti. Bu ziyaret, o dönemde transfer iddialarının güçlenmesine neden olmuştu.
Wolverhampton, Portekizli kaleciyi 2021 yazında Olympiakos'tan 8 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Jose Sa, teknik direktör Martinez tarafından Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna da davet edildi.
Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.
ARDA ÖZTÜRK VE PAVLIDIS GÜNDEMDE
Yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki savunmacı Arda Öztürk transferini bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.
Genç oyuncunun 1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 kâr payı karşılığında Beşiktaş'a gitmek üzere olduğu belirtildi.
Trabzonspor U19 takımında forma giyen Arda Öztürk, 194 santimetrelik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç stoper bu sezon U19 takımında 30 karşılaşmada görev alırken 4 gol kaydetti. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Forvet hattında ise Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer etmek istediği belirtilirken, iki kulüp arasındaki temasların yakın zamanda hız kazanacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca Pavlidis'in Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan isimlerden biri olduğu bilgisine yer verildi.