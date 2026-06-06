Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye golcü çalımı: Kartal'dan 3 bomba birden! Trabzonspor'un genç yıldızı da listede

Jose Sa listede ilk sırada

TRANSFERDE HEDEF KALECİ, STOPER VE GOLCÜ Teknik direktör konusunun netleşmesiyle birlikte Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim, kadroya kaleci, stoper ve santrfor takviyesi yapmak için harekete geçti. Yönetimin bu bölgeleri tanıdık isimlerle güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Jose Sa Beşiktaş'a bedelsiz gelebilir

KALEDE İLK ADAY JOSE SA



Kaleci transferinde yerli alternatifler arasında Serhat Öztaşdelen, Altay Bayındır ve Muhammet Şengezer'i değerlendiren Beşiktaş'ın, yabancı adaylar arasında ise Wolverhampton forması giyen Jose Sa'ya ilgisini sürdürdüğü belirtildi. Premier Lig'e veda eden İngiliz ekibinin Portekizli file bekçisi için transfer şartlarının araştırıldığı, 33 yaşındaki kalecinin de takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.



Siyah-beyazlı yönetimin, Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından bu transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı planladığı iddia edildi. Beşiktaşlı kurmayların, Jose Sa'nın İngiliz kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesi ihtimalini yakından takip ettiği, böyle bir gelişme yaşanması halinde girişimlerin hızlandırılacağı ifade edildi. Tecrübeli kalecinin Wolverhampton ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Jose Sa Portekiz Milli Takımı'na seçildi

STADA YABANCI DEĞİL



Jose Sa, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda tribünden takip etmişti. Bu ziyaret, o dönemde transfer iddialarının güçlenmesine neden olmuştu. Wolverhampton, Portekizli kaleciyi 2021 yazında Olympiakos'tan 8 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Jose Sa, teknik direktör Martinez tarafından Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna da davet edildi. Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.