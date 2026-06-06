Sosyal desteklere temmuz zammı! Yakınına bakana en az 15 bin 601 TL | 65 yaş aylığı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında memur maaşlarındaki artış sosyal desteklere de yansıyacak. 65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 bin 393 liradan 7 bin 186 liraya yükselecek. İşte şu ana kadar oluşan yüzde 12.41'lik orana göre yeni sosyal destekler...
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- 65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 bin 393 liradan 7 bin 186 liraya yükselecek.
- Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için 13 bin 878 liradan 15 bin 601 liraya çıkacak.
- Engelli aylığı, yüzde 40-69 engeli olanlar için 5 bin 103 liradan 5 bin 736 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 7 bin 655 liradan 8 bin 605 liraya artacak.
- Engelli yakını aylığı, 18 yaşından küçük engellilerin yakınları için 5 bin 103 liradan 5 bin 736 liraya yükselecek.
- Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla 64 bin 948 liradan 73 bin 8 liraya çıkacak.
Temmuz ayında memur maaşlarındaki artış sosyal desteklere de yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 12.41 artış kesinleşirken, enflasyon tahminleri bu oranın yüzde 14.11'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor. İşte şu ana kadar oluşan yüzde 12.41'lik orana göre yeni sosyal destekler...
65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 186 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımı 15 bin 601 lira seviyesine gelecek.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 736 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 605 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 736 liraya çıkacak.
ASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 878 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 15 bin 601 liraya Hulaşacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 411 liraya, ilköğretimde okuyan için 9 bin 889 liradan 11 bin 116 liraya, ortaöğretimde okuyan için 10 bin 548 liradan 11 bin 857 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 340 liraya çıkacak.
TAZMİNATA YENİ TAVAN
Öte yandan kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor.
Bu tutar yüzde 12.41 artışa göre 73 bin 8 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 72 bin 454 lira kıdem tazminatı ödenecek. Eğer artış yüzde 14.11'e ulaşırsa da tavan 74 bin 113 (net 73 bin 550) liraya yükselebilecek.
|Sosyal Yardımlar
|Mevcut
|% 12.41
|% 14.11
|65 yaş aylığı
|6.393,02
|7.186,39
|7.295,08
|Evde bakım desteği
|13.878,71
|15.601,06
|15.837,00
|Kronik hastalık yardımı
|13.878,71
|15.601,06
|15.837,00
|Engelli yakını aylığı
|5.103,34
|5.736,66
|5.823,42
|% 40-69 arası engelli
|5.103,34
|5.736,66
|5.823,42
|% 70 ve üstü engelli
|7.655,01
|8.605,00
|8.735,13
|SED (Okul öncesi)
|6.592,94
|7.411,12
|7.523,20
|SED (İlköğretim)
|9.889,40
|11.116,67
|11.284,79
|SED (Ortaöğretim)
|10.548,70
|11.857,79
|12.037,12
|SED (Yükseköğretim)
|11.867,28
|13.340,01
|13.541,75