Sosyal desteklere temmuz zammı! Yakınına bakana en az 15 bin 601 TL | 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Engelli aylığı, yüzde 40-69 engeli olanlar için 5 bin 103 liradan 5 bin 736 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 7 bin 655 liradan 8 bin 605 liraya artacak.

Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için 13 bin 878 liradan 15 bin 601 liraya çıkacak.

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 bin 393 liradan 7 bin 186 liraya yükselecek.

Temmuz ayında memur maaşlarındaki artış sosyal desteklere de yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 12.41 artış kesinleşirken, enflasyon tahminleri bu oranın yüzde 14.11'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor. İşte şu ana kadar oluşan yüzde 12.41'lik orana göre yeni sosyal destekler...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 186 liraya çıkacak.



EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımı 15 bin 601 lira seviyesine gelecek.



ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 736 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 605 liraya yükselecek.